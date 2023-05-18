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68 yaşındaki bastonluyu kurye olarak kullanan uyuşturucu çetesine operasyon: 7 tutuklama

Diyarbakır'da polisin, dikkat çekmemesi için 68 yaşındaki kişiyi kurye olarak kullanan çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Kuryenin bastonla yürüdüğü görüntüler, güvenlik kamerasına yansıdı

68 yaşındaki bastonluyu kurye olarak kullanan uyuşturucu çetesine operasyon: 7 tutuklama
18 Mayıs 2023 Perşembe 11:00

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize şekilde hareket ederek batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin, 68 yaşındaki kişiyi kurye olarak kullandıkları, baklava, zeytin ve peynir kutuları ile canlı güvercinlerin bulunduğu kutuların altına gizleyerek uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda kurye ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 4 kilo 633 gram metamfetamin, 3 kilo 620 gram skunk, 1 kilo 945 gram esrar ele geçirdi. Kurye olarak kullanılan kişinin bastonla yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #narkotik #diyarbakır
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