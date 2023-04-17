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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 30. yılında kabri başında anıldı

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 30. yılında kabri başında anıldı
17 Nisan 2023 Pazartesi 11:43

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği tarafından, vefatının 30. yıl dönümü dolayısıyla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için Topkapı'daki Anıt Mezar'da anma töreni düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer'in, Özal'ın öz geçmişini okumasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk anıta Cumhurbaşkanlığı çelengini koydu.

Törende, saygı duruşunun ardından İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş tarafından dua okundu.

Törene Özal'ın oğlu Efe Özal ve torunları, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, eski Adalet Bakanı Oltan Sungurlu, iş insanı Zeynel Abidin Erdem, Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ülkü Sakalar ve vatandaşlar katıldı.

Efe Özal, anma programı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ölümünden bu yana geçen 30 yılın kendileri için uzun, ancak bir ülke için kısa bir süre olduğunu ifade etti.

Merhum Özal'ın Cumhuriyet'in kuruluşundan dört yıl sonra 1927'de dünyaya geldiğini belirten Efe Özal, "Tamamen devlet okullarını okumuş. Bu ülkenin içinden bu devlet böyle insanlar yetiştirebiliyor. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Biz özlüyoruz, ben buraya ara ara da geliyorum. Çok farklı kesimlerden, çok farklı yaşlardan insanları hep görüyorum. 30 sene sonra bunların olabilmesi de ayrı bir mutluluk, gurur verici." diye konuştu.

Etiketler; # 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal #Anma töreni #Efe Özal
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