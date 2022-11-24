8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İİT Helal Expo Fuarı başladı

- İslam Ticaretini Geliştirme Merkezi Genel Direktörü Latifa El Bouabdellauoui:- "Helal sektörün daha fazla gelişmesi ve yaygınlaşması için başta İİT olmak üzere birçok kurum ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz"- Dünya Helal Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Ete:- "80'den fazla ülkeden temsilcinin katıldığını etkinliğimiz, küresel arenada dünyanın en büyük helal organizasyonu olarak kabul ediliyor"

İSTANBUL (AA) - Dünya helal ekonomisinin paydaşlarını bir araya getiren ve Türkiye'nin helal pazarından daha fazla pay almasını amaçlayan 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı başladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve bu yıl "Sürdürülebilir Ticaret İçin: Global Helal Endüstrisinin Gelişimini Tüm Yönleri ile Keşfedin" mottosuyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan İslam Ülkeleri Standardizasyon ve Metroloji Enstitüsü Genel Sekreteri İhsan Övüt, tüm katılımcılar ile birlikte olmanın büyük bir fırsat olduğunu belirterek, burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Enstitü kapsamında 17 sektörde faaliyetlerini sürdürdüklerini ve 400 uzmana sahip olduklarını dile getiren Övüt, helal standartları için yeni kriterler ve sertifikalar olması gerektiğini, bu konuda çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Övüt, dünya helal gıda pazarının ve helal sağlık çalışmalarının hızla ilerlediğini kaydederek, üreticilerin ve İslam ülkelerinin değişen üretim ve rekabet şartlarını dikkate alarak faaliyetlerini yürütmesi gerektiğini söyledi.

- "İslam ülkeleri helal sektöründen sadece yüzde 30 pay alıyor"

İslam Ticaretini Geliştirme Merkezi (ICDT) Genel Direktörü Latifa El Bouabdellauoui, "Helal sektörün daha fazla gelişmesi ve yaygınlaşması için başta İİT olmak üzere birçok kurum ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Dünya helal pazarının sadece yüzde 30'unun İslam ülkeleri tarafından gerçekleştirildiğine işaret eden Bouabdellauoui, bu ülkelerin kendi aralarındaki ticarette ise istenilen rakamın yeterli düzeyde olmadığını ve artırılması gerektiğini anlattı.

Bouabdellauoui, Türkiye'nin helal ticarette attığı adımlar sonrası bu pazardan aldığı payın her geçen gün arttığını kaydederek, İslam ülkelerine örnek teşkil ettiğini bildirdi.

Latifa El Bouabdellauoui, ev sahipliğinden ve helal sektöre verdiği desteklerden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

- "Küresel arenada dünyanın en büyük helal organizasyonu"

Dünya Helal Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Ete, bugün küresel arenadaki en büyük helal organizasyonu olarak kabul edilen Dünya Helal Zirvesi etkinliğine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinliğe 80'den fazla temsilcinin katıldığını dile getiren Ete, expo ve zirvenin küresel arenada dünyanın en büyük helal organizasyonu olarak kabul edildiğini vurguladı.

Ete, "Bir Müslüman'ın en büyük gayesi doğumundan, ölümüne kadar helal dairesi içinde yaşamaktır. Bu hedefe ulaşmak için helal lokma yemek, helal mal tüketmek elzemdir. Sizlerin emaneti olan Dünya Helal Zirvesi'ni ömrümüz yettiğince tüm Müslümanların ortak bir gayede buluşmasına hizmet etmek adına her yıl bir adım daha öteye taşıyacağız." diye konuştu.

Emre Ete, "Yaklaşık 2 milyar Müslüman'ın yaşadığı dünyada, Müslümanların haksızlık ve zulüm karşısında hak ve hakkaniyet için ortak hareket edebilme kabiliyetinin ve dayanışmasının artması, ekonomik bağlamda birbirini desteklemesi, 4 trilyon dolarlık helal sektörünün büyümesi ve artması için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

İslam'ın helali hayatının merkezine alan Müslümanlara sunduğu tüm güzellikleri yaşatmak için çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Ete, 3 gün sürecek organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

- 40'a yakın ülkeden yaklaşık 500 firma katılıyor

Yaklaşık 40 ülkeden 500'e yakın firmanın stantla katıldığı 9. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo Fuarı'nda bu yıl 1 milyar avro iş hacminin yakalanması ve etkinliği 40 bin yerli ve yabancının ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu yıl "Sürdürülebilir ticaret için: Global helal endüstrisinin gelişimini tüm yönleri ile keşfedin" mottosuyla gerçekleştirilen 8. Dünya Helal Zirvesi'nde 11 farklı oturumunda 50'den fazla uluslararası konuşmacı sunum gerçekleştirecek. Ayrıca Dünya Helal Zirvesi çatısı altında 40'a yakın ülkeden uluslararası şefin katılımıyla Uluslararası Aşçılar Şampiyonası gerçekleşecek.

Muhafazakar giyim ve aksesuar firmalarının katılım yaparak ürünlerini tanıtacağı fuarda Muhafazakar Moda ve Sanat Sokağı'nın yanı sıra dünya lezzetleri sokağı da ziyaretçileri ile buluşacak. 2021'de olduğu gibi bu yıl da startupların projelerini gelen uluslararası yatırımcı kitlesine tanıtabilmesi için özel bir Start Up Zone alanı ayrılarak, genç girişimcilere fırsat oluşturuldu.

