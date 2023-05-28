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91 yaşında oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile getirildi

Edirne'de yaşlılığa bağlı nedenlerden yürüme zorluğu çeken Sebahat Kirişçiler (91), İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce ambulansla getirildiği okulda tekerlekli sandalyede oyunu kullandı

91 yaşında oy kullanmaya tekerlekli sandalye ile getirildi
28 Mayıs 2023 Pazar 10:55

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasında Edirne'nin 1'inci Murat Mahallesi'nde yaşayan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı yürümekte zorluk çeken Sebahat Kirişçiler, talebi üzerine  İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık ekiplerince ambulansla evinden alınarak oy kullanmaya götürüldü. Kirişçiler, Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda 1096 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

'AMBULANS OLMASAYDI OY KULLANMAYA GELEMEZDİM'
Tekerlekli sandalye ile oy kullanmaya gelen Kirişçiler "Oyumu kullandığım için memnunum. Allah hayırlısını versin inşallah. Memleketimiz için en iyisini diliyorum. Sağ olsun sağlık ekipleri getirdi buraya, onlara da çok teşekkür ediyorum. Eğer ambulans olmasaydı oy kullanmaya gelemezdim. Beni zorlayan da olmadı, kendim oy kullanmak istedim" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #edirne
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