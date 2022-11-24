ABD'li Müslüman yazar Shems Friedlander'in cenazesi Konya'da defnedildi

KONYA (AA) - ABD'li Müslüman yazar Shems Friedlander'in (82) cenazesi, Konya'da toprağa verildi.

Mevlevilikle tanıştıktan sonra Müslüman olan ve 2012 yılının en etkili 500 Müslümanı arasında gösterilen Friedlander'in cenazesi, dün İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Konya'ya getirildi.

Mevlana Müzesi karşısındaki Haciveyis Camisi avlusunda düzenlenen cenaze törenine katılan Friedlander'in yakınları ve sevenleri, üzerine Kabe örtüsünden bir parça konulan tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Friedlander'in naaşı, öğle namazına müteakip oğlu Nuri Friedlander'in kıldırdığı cenaze namazının ardından, Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru da katıldı.

Aynı zamanda grafik tasarımcı, fotoğrafçı, ressam, şair, film yapımcısı olan ve tasavvuf hakkında kitaplar yazan Friedlander, İslami Araştırmalar Enstitüsü tarafından 2012 yılının en etkili 500 Müslümanı arasında gösterildi.

New York'ta 1940 yılında Rus Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen yazar, üniversiteden mezun olduktan sonra New York'ta grafiker olarak çalışmaya başladı ve 1972'de Brooklyn Müzik Akademisi'ne sema gösterisi yapmak üzere gelen Mevlevilerle tanıştı.

Daha sonra Mevleviler tarafından Konya'ya davet edilen Shems Friedlander, ilk kez 1972'de Konya'ya geldi ve Müslüman oldu.

Kahire'de Amerikan Üniversitesi'nde 20 yıl profesör olarak görev yaptıktan sonra 2014'de İstanbul'a yerleşen Friedlander, yaşamı boyunca her yıl özellikle Şebiarus törenleri döneminde Konya'da bulundu.

Mevlana ve semazenler hakkında 10'a yakın kitabı bulunan yazarın resimleri de New York ve Kahire'de sergilendi. Çizim ve fotoğrafları ise birçok özel koleksiyonda yer aldı.