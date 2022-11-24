Adalet Bakanı Bozdağ, Gölyaka'da depremden etkilenen vatandaşlarla buluştu:

- "Buradan özellikle Düzceli, Gölyakalı hemşehrilerimize şu çağrıyı yapmakta fayda görüyorum, sosyal medyada aslı olmayan, yalan pek çok haber maalesef dolaşıma sokulmakta. Vatandaşlarımız arasına korku, panik ve endişe salmak için bunların kötü niyetle yapıldığı çok aşikardır. O nedenle bütün vatandaşlarımızın resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haberlere, yorumlara itibar etmemesini önemle rica ediyorum"- "Bu yalan, asılsız, iftira, manipülatif sosyal medya içerikleriyle ve diğer şeylerle alakalı da hem kolluk güçleri hem de Cumhuriyet savcılıkları adli süreçleri işletmektedirler. Onun da bilinmesinde fayda var"

DÜZCE (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Buradan özellikle Düzceli, Gölyakalı hemşehrilerimize şu çağrıyı yapmakta fayda görüyorum, sosyal medyada aslı olmayan, yalan pek çok haber maalesef dolaşıma sokulmakta. Vatandaşlarımız arasına korku, panik ve endişe salmak için bunların kötü niyetle yapıldığı çok aşikardır. O nedenle bütün vatandaşlarımızın resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haberlere, yorumlara itibar etmemesini önemle rica ediyorum." dedi.

Bozdağ, Düzce Adliyesi'ndeki incelemelerinin ardından 5,9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Gölyaka ilçesine geçti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Bozdağ, ilçedeki esnafı ziyaret etti ve depremden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Yaraların kısa sürede sarılacağını belirten Bozdağ, devletin tüm imkanlarıyla bölgede bulunduğunu dile getirdi.

- "Türkiye'nin harekat kabiliyetinin oldukça arttığını görmekten büyük bir memnuniyet duydum"

Bakan Bozdağ, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk olarak sabah saatlerinde Düzce adliye binasını ziyaret ettiklerini anımsatarak, Gölyaka ilçesinde ise hem Afet Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ettiklerini hem çadırları gezdiklerini hem de bazı esnaflarla görüşme imkanı bulduklarını söyledi.

"Bu vesileyle merkez üssü Gölyaka olan bu depremden etkilenen Gölyakalı vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi bir kez daha iletiyorum" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Can kaybının olmamış olması en büyük tesellimizdir. Devletimiz bütün imkan ve kabiliyetiyle Düzcelilerin, Gölyakalıların, başka yerlerde de depremi hisseden vatandaşlarımızın yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendi de Düzce'mizde şu anda vatandaşlarımızın arasında ve depreme muhatap olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde görmek, hasarları, diğer konuları araştırmak için onlar da arazide çalışıyorlar. Tabii Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın üzerine de önemli görevler düşüyor. Onlar da büyük bir gayretle çalışıyorlar. Koordinasyon Merkezi'ni ziyarette de gördüm, gerek AFAD, gerekse AFAD'la beraber afet durumlarında, deprem ve acil durumlarda Türkiye'nin harekat kabiliyetinin oldukça arttığını görmekten de büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim."

Devletin bütün kurumlarının büyük bir seferberlik ve büyük bir uyum içerisinde çalıştığını vurgulayan Bozdağ, "Ben bu vesileyle, İçişleri Bakanımız ve Çevre Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere AFAD Koordinasyon Merkezi'nde çalışan ve onların koordinesinde bu deprem sonrası alınan tedbirleri, yapılan çalışmaları koordine eden her bir arkadaşımıza, valimize, belediye başkanımıza huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

- Sosyal medya uyarısı

Devletin bütün imkan ve kabiliyetleriyle Düzce'de vatandaşların yanında olduğunu belirten Bozdağ, "Bundan sonra da yanında olmaya devam edecektir. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Türkiye gücüyle, kudretiyle her türlü sıkıntıyı, sorunu aşacak yeteneğe sahiptir. Bundan sonra da memleketimizde depremlere karşı alınması gereken tedbirler ve yapı stokumuzun dönüştürülmesi konusundaki çalışmalara hükümetimiz hız vererek devam edecektir." diye konuştu.

Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti:

"Buradan özellikle Düzceli, Gölyakalı hemşehrilerimize şu çağrıyı yapmakta fayda görüyorum, sosyal medyada aslı olmayan, yalan pek çok haber maalesef dolaşıma sokulmakta. Vatandaşlarımız arasına korku, panik ve endişe salmak için bunların kötü niyetle yapıldığı çok aşikardır. O nedenle bütün vatandaşlarımızın resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haberlere, yorumlara itibar etmemesini önemle rica ediyorum. Çünkü maalesef aslı olmayan şeyleri aslı varmış gibi gösteriyorlar. AFAD'ın yapmadığı açıklamaları AFAD'ın açıklamaları gibi gösteriyorlar. Resmi makamların söylemediklerini, resmi makamların söyledikleri gibi göstererek vatandaşlarımız arasında korku panik ve endişe yayıyorlar. Lütfen bunlara itibar etmeyin.

Bu yalan, asılsız, iftira, manipülatif sosyal medya içerikleriyle ve diğer şeylerle alakalı da hem kolluk güçleri hem de Cumhuriyet savcılıkları adli süreçleri işletmektedirler. Onun da bilinmesinde fayda var. Kimsenin suç işleme hakkı yoktur. Kanunlar çerçevesinde herkes işini yapmaktadır ama bu işi yapan insanların hem işlerini zorlaştırmak hem engellemek hem de vatandaş arasına korku, panik yaymak için yalan, iftira, çarpıtma haber yapanlar, bunların karşılıkları bizim ceza mevzuatımız ve özel kanunlarımızda suç olarak tanımlananlar varsa onlarla ilgili adli takibatlar yapıldığını da herkesin bilmesinde fayda var."