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Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 37 gözaltı

Adana merkezli 9 ilde çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı

Adana merkezli suç örgütü operasyonunda 37 gözaltı
03 Mayıs 2023 Çarşamba 12:40

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışındaki bazı firmaları ayçiçeği yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, savcılıkça 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler Adana merkezli 9 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Sait Y. ile oğlu Mehmet Turbe Y'nin de arasında olduğu 37 şüpheliyi, "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan, suçtan elde edildiği değerlendirilen şüphelilerin hesaplarındaki 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak'ta 7 daire, 5 araç ve 763 metrekare arsaya tedbir kararı koydurulduğu belirtildi.

Polis, adreslerinde bulunamayan 12 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #adana #ayçiçek yağı #dolandırıcılık #operasyon #suç örgütü
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