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Adana'da park halindeyken alev alan minibüs yandı

Adana'da park halindeyken alev alan minibüs yandı
09 Nisan 2023 Pazar 20:44

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü.

Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarında park halinde bulunan 01 AIK 160 plakalı minibüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonucu minibüs kullanılamaz hale geldi, yanında bulunan bir araçta da alevlerin sıçramasından dolayı hasar oluştu.

Etiketler; #adana #itfaiye #seyhan #yangın
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