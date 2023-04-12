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Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu

Adana'da sağanak ve dolu etkili oldu
12 Nisan 2023 Çarşamba 18:07

ADANA (AA) - Adana'da sağanak bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu, trafikte zaman zaman yoğunluk yaşandı.

Kent merkezinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

Zaman zaman dolu şeklinde devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için bina girişlerine ve otobüs duraklarına sığındı.

Polis ekipleri, trafik yoğunluğunun yaşandığı yerlerde önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Etiketler; #adana #dolu #sağanak #seyhan
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