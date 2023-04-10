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Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde ölen 4 öğretmen sınıflarında anıldı

Adana'da üzerine kaya düşen otomobilde ölen 4 öğretmen sınıflarında anıldı
10 Nisan 2023 Pazartesi 15:30

ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobilde hayatlarını kaybeden öğretmenler Pınar Kılıç, Rahime Topak, Dilek Altıparmak ve Ümmühan Dilbilir, sınıflarındaki masalarına karanfil bırakılarak anıldı.

Feke ilçesi yolunda, 6 Nisan'da meydana gelen heyelanda, üzerine kaya devrilen otomobilde bulunan merhum öğretmenler için, görev yaptıkları Himmetli İlkokulu ve Ortaokulunda tören düzenlendi.

Saimbeyli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ökkeş Kar, yaptığı konuşmada, okulda hafta boyunca rehberlik desteği sağlanacağını söyledi.

Beden eğitimi öğretmeni Erdal Uzun da hayatını kaybeden öğretmen arkadaşlarına rahmet dileyerek, "İdealist, tuttuğunu koparan, muhteşem öğretmenlerdi." dedi.

Törenin ardından, öğretmenlerin görev yaptığı sınıflardaki masalara, mesai arkadaşları ve öğrenciler tarafından karanfil bırakıldı.

Etiketler; #adana #heyelan #öğretmen #Saimbeyli #vefat
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