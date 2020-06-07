Adaylarının tercihleri etkilendi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kalırken uzmanlar bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sağlık bilimleri bölümlerinin daha revaçta olduğunu açıkladı.

Koronavirüs salgını sürecinde; virüsle ilk cephede savaşan sağlık çalışanları oldu. Uzmanlar, tıp ve sağlık sektörüne güvenin tazelendiği, itibarının zirve yaptığı bu sürecin, üniversite adaylarının tercihlerine de yansıyacağına ve sağlık sektörüne talebin artarak devam edeceğine dikkat çekiyor. YKS’ye sayılı günler kala Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Nalbant, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Şenay Öztürk ve Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Okan Özpınar katıldıkları bir programda salgın sonrası tıp ve sağlık bilimleri fakültelerinin yeniden yükselen değer olup olmayacağı, meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken konuları konuştu. Programda ayrıca adaylara sınav ve tercih tüyoları da verildi.

Eğititm sistemimiz güçlü

Türkiye’nin güçlü bir sağlık eğitim sistemine sahip olduğunu belirten Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Nalbant, sağlık sisteminin altyapısı ve motivasyonu sayesinde COVID-19 salgını sınavını başarıyla verdiklerini söyledi. Tıp eğitiminin çok zorlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Prof. Nalbant, “Sadece zeka ve beceri yetmiyor. Ruh gerekiyor, yürek gerekiyor. Türkiye’de tıp eğitiminin gözde olmasın sebebi de Türk halkında bu ruhun olmasıdır” dedi.

Tıp fakültesini tercih etmek isteyen öğrencilere önerilerde bulunan Prof. Nalbant, “Doğusundan batısına kuzeyinden güneyine her vatandaşımıza yardım edecek, sağlık problemlerini çözebilecek öğrenciler yetiştiriyoruz. Bilim, ilim, irfan kazanılır. Ama bu ruhu taşımak çok önemli. Bu ruhu taşıyan her öğrenciye bilgiyi, irfanı vermeye hazırız” diyerek, şöyle devam etti:

“Tıp fakültesinde okumak isteyen adaylar öncelikle en önemlisi tıp fakültesinin kendi hastanesinin olup olmadığına bakmalılar. Tıp fakültelerinde öğrencinin gerçekten hasta ile temas etmesi, ayrıca öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı çok önemli. Akreditasyon ve sosyal olanaklar, kampüs olanakları da elbette önemli ancak hastane imkanı birinci şart.”