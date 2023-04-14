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Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağışlanan 29 ekip aracı hizmete alındı

- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: - "Emniyetimize destek milletimize destektir, adaletimize destektir. Destek veren herkesi alkışlıyorum"

Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağışlanan 29 ekip aracı hizmete alındı
14 Nisan 2023 Cuma 21:25

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne 12 hayırsever tarafından bağışlanan 29 ekip aracı, törenle hizmete alındı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Beşpınar Mesire Alanı'nda düzenlenen araçların hizmete alım töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin devleti ve milletiyle çok güçlü olduğunu vurguladı.

Hayırseverlerin deprem yaralarının sarılmasında büyük katkı sağladığını anlatan Demircan, "Yine milletimiz burada. Sponsorlarımız yine elini uzatmış. İşte bu birlik, bu beraberlik olduğu sürece bütün felaketlerin üstesinden gelmek mümkün." dedi.

Kentte hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Demircan, "Emniyetimize destek milletimize destektir, adaletimize destektir. Destek veren herkesi alkışlıyorum." diye konuştu.

Törene, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakırcı, Kültür ve Turizm İl Müdürü Abuzer Gelse, hayırsever iş insanları Ali Erdemoğlu, Abdullah Tutak ile "Kahtalı Mıçı" olarak tanınan sanatçı Mustafa Aslan da katıldı.

Etiketler; #Adıyaman Emniyet Müdürlüğü #araç #Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan
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