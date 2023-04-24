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Adıyaman ve 3 ilçesinde depremden 77 gün sonra eğitim öğretim başladı

Adıyaman ve 3 ilçesinde depremden 77 gün sonra eğitim öğretim başladı
24 Nisan 2023 Pazartesi 10:12

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman merkezi ile 3 ilçesinde depremden 77 gün sonra okullarda eğitim ve öğretim başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman merkez ile Besni, Gölbaşı ve Tut ilçelerinde öğrenciler dersbaşı yaptı.

Depremlerin ardından 105 bin öğrencinin kaydının bulunduğu Adıyaman'daki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanması sonrasında öğrenciler için ders zili yeniden çaldı.

Merkezde bulunan Fuat Sezgin Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına geçerek eğitime başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezi ile 3 ilçede okulların onarımının tamamlanmasıyla yeniden açıldığını söyledi.

Kentte 481 okulun açıldığını ifade eden Aşçı, şöyle konuştu:

"Adıyaman'da 481 okul ve 105 bin öğrencimizle eğitim öğretime bugün itibarıyla başladık. Şu an Adıyaman genelinde kapalı olan okulumuz yok. Depremlerden sonra öğrencilerimizi okullarıyla buluşturmak, öğrencileri, öğretmenleri, velileri ve bizleri mutlu etti."

- Adıyaman'da 700 okulda eğitim devam ediyor

Kentteki okulların hasarı hakkında bilgi veren Aşçı, "Adıyaman genelinde 801 okulumuz var, bunlardan 397'si hasarsızdı, 287 okulumuz az, 40 okulumuz orta, 61 okulumuz ağır hasarlı, 16 okulumuz ise yıkılmıştı. Biz az hasarlı okullarımızın yüzde 90'ını onardık. Şu an Adıyaman genelinde 700'e yakın okulda çocuklarımıza hizmet ediyoruz." dedi.

Aşçı, depremden sonra 30 bin öğrencinin nakil olduğunu ifade ederek, "Şu anda tekrar 5 bin öğrencimiz okullarına dönüş yaptı. 145 bin öğrencimiz şu anda okullarda eğitim görmektedir. Önümüzdeki süreçte inanıyorum ki öğrencilerimiz okullarına dönerek eğitimine devam edecektir." diye konuştu.

5'inci sınıf öğrencisi Zeynep Çilek, okuluna döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Aynı sınıfta eğitim gören Elif Yaşar ise depremden etkilendiğini, öğretmenleri ve arkadaşlarına kavuşmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Kahta, Çelikhan, Sincik, Gerger ve Samsat ilçelerinde ise eğitim 27 Mart'ta başlamıştı.

Etiketler; #adıyaman #deprem #milli eğitim #okul #öğrenci
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