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Adıyaman'da düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Adıyaman'da düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem öğrendi
17 Nisan 2023 Pazartesi 16:09

ADIYAMAN (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği Projesi kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar, açılan stantlarda ve oyun alanlarında hem yeni şeyler öğrendi hem de eğlendi.

TBMM, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle, Mansur Yardımcı Stadı Konteyner Kenti'nde etkinlik organize edildi.

Etkinliğe katılan depremzede çocuklar, oyunlar ve diğer aktiviteler sayesinde keyifli vakit geçirdiler.

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Figen Gürsoy, AA muhabirine, TBMM ile ortak etkinlik planladıklarını söyledi.

Etkinliği ilk olarak Adıyaman'da gerçekleştirdiklerini belirten Gürsoy, programların sabah erken saatlerde başladığını anlattı.

Gürsoy, Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü bünyesinde bulunan 15 programı, Adıyamanlı çocuklar ve aileleri ile buluşturduklarını ifade ederek, "Meclis'imizin himayesinde, Meclis'imizin de etkinlikleriyle buluştular. Çok eğlendiler, çok keyif aldılar. Anne, babalar bizlere teşekkür ettiler. 'İyi ki geldiniz hocam, tekrar gelin' diye geri dönüşler aldık, bizi çok mutlu etti." dedi.

Etkinliklerin devam ettiğini aktaran Gürsoy, yarın Kahramanmaraş'ta, sonraki gün ise Hatay'da çocuklarla buluşacaklarını dile getirdi.

Gürsoy, çocuklara yarar sağlayan bir etkinlik düzenlediklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"TBMM Başkanımız Sayın Mustafa Şentop ile Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Biz sadece eğlenmelerini değil, aynı zamanda eğlenerek öğrenmelerini hedefliyoruz. Çünkü Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü'nün temel hedefi bu. Çocuklara yaparak, yaşayarak, eğlenerek bilimi anlatmak, bilimi öğretmek. Meclis'imizin de bir takım etkinlikleri var. Sanal Meclis turu var. Aynı zamanda hem Ankara Üniversitesi hem Meclis, çocuklarımıza yiyecek dağıttı."

Etkinliğe katılan 9 yaşındaki İrem Eskici, çok eğlendiğini, kaydırakta kaydığını ve zıpladığını anlattı.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Fahriye Zümra Yaldız ise eğlence çadırına gittiğini belirterek, "Gösteri izledik, eğlenceler yaptık. Duvara da tırmanacağım." diye konuştu.

Etiketler; #adıyaman #Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği #Prof. Dr. Figen Gürsoy #tbmm
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