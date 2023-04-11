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Afganistan uyruklu 228 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi

- Kentte 1 Ocak 2023'ten bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 1686'ya ulaştı

Afganistan uyruklu 228 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi
11 Nisan 2023 Salı 15:08

ERZURUM (AA) - Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 228 düzensiz göçmen, Erzurum'dan ülkelerine gönderildi.

Ülke genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilme işlemleri sürüyor.

Bu çerçevede İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde kalan 228 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin güvenlik önlemiyle hastanede sağlık kontrolünün ardından otobüslerle Erzurum Havalimanı'na getirildi.

Pasaport işlemleri tamamlanan göçmenler, kentten Afganistan'a düzenlenen 5'inci charter seferiyle Kabil'e yollandı.

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2023'ten bu yana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Aşkale Geri Gönderme Merkezinden 897 Afganistan, 319 Pakistan ve 470 diğer uyruklardan olmak üzere toplam 1686 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yurda yasa dışı girmeye teşebbüs eden düzensiz göçmenlerin girişlerinin, etkin sınır denetimleriyle engellendiği bildirildi.

Etiketler; #afganistan #düzensiz göçmen #erzurum
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