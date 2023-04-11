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Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunan lahitteki 4 çömlekten insan kemiği çıktı

Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunan lahitteki 4 çömlekten insan kemiği çıktı
11 Nisan 2023 Salı 18:54

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bulunan lahitten çıkan 4 çömlek kül kabı Müze Müdürlüğünde açıldı.

Müze Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, detaylı çalışmada çömleklerin, M.S. 1-2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Roma dönemi eseri olduğu belirlendi.

Müdürlükte inşaatın yapıldığı arsanın sahipleri ve avukat nezaretinde açılan çömleklerin içinden insan kemikleri çıktı.

TOKİ Mahallesi'nde 3 Nisan'da bina inşaatı için temel kazıldığı sırada, kepçe operatörü tarafından lahit bulunmuştu.

Lahit, Müze Müdürlüğü görevlileri ve polisin gözetiminde iş makineleri yardımıyla bulunduğu alandan çıkarılmıştı.


Etiketler; #çömlek #lahit #Müze Müdürlüğü
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