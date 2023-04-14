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Ağrı'da araçtan cep telefonu çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Ağrı'da araçtan cep telefonu çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
14 Nisan 2023 Cuma 21:25

AĞRI (AA) - Ağrı'da araçtan cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde aracını park edip markete giden A.E, döndüğünde cep telefonunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri, 63 saatlik kamera görüntülerini izleyerek hırsızlık olayını 48 suç kaydı bulunan şüpheli M.Y. ile yanındaki İ.B'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları adli makamca tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Etiketler; #ağrı #hırsızlık
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