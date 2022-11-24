AK Parti İl Başkanı Kabaktepe “İstanbul'un sözü: Birlik, İrade, Zafer“ programını anlattı:

- "Cumhurbaşkanı'mız 'Yüz yüze 100 gün' programı için '2023 başarısının ve zaferinin işaret fişeğidir' dedi. İnanıyorum ki 27 Kasım Pazar günü burada gerçekleştireceğimiz 'Birlik, İrade, Zafer Programı', işaret fişeğinin herkes tarafından görülmesini sağlayan bir program olacak"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kapaktepe, 27 Kasım Pazar Günü düzenlenecek "İstanbul'un sözü: Birlik, İrade, Zafer" programına ilişkin, "Cumhurbaşkanı'mız 'Yüz yüze 100 gün' programı için '2023 başarısının ve zaferinin işaret fişeğidir' dedi. İnanıyorum ki 27 Kasım Pazar günü burada gerçekleştireceğimiz 'Birlik, İrade, Zafer Programı', işaret fişeğinin herkes tarafından görülmesini sağlayan bir program olacak." ifadelerini kullandı.

Kabaktepe, Galatasaray Nef Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da başlattıkları "Yüz yüze, gönül gönüle" programı kapsamında 3 ayda yaptıkları ziyaretlerde İstanbul halkının yine "Recep Tayyip Erdoğan" ve "AK Parti" dediğini aktardı.

Gördükleri ve yaşadıklarının kendilerine daha da moral verdiğini ancak yeni bir çalışma dönemine başlamaları gerekliliğini de zorunlu kıldığını belirten Kabaktepe, "İstanbul'un sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı kapsamında, "2023 Yolunda Biriz" kampanyasını da başlatacaklarını söyledi.

Bu kampanyayla Türkiye'nin vizyonunu, yüz yılını ve yükselişini daha da destekleyeceklerini ifade eden Kabaktepe, 32 bin sandıkta görev alacak 100 bini aşkın sandık görevlisi ve 4,5 milyon haneye ulaşan teşkilat ve mahalle yönetimlerinin hazır olduğunu kaydetti.

Kabaktepe, ikinci dönem çalışmalarıyla İstanbul'da haneleri, sokakları, seçmeni ziyaret edeceklerini belirterek, "İstanbul'un umudunu ve ümidini hep birlikte Türkiye Yüzyılında geleceğe nasıl taşıyacağımızın örneklerini en güzel bir şekilde göstereceğiz." dedi.

- "İstanbul'un 2023'e olan kararlılığını buradan hep birlikte dile getireceğiz"

İstanbul'da teşkilatlarla 19 Kasım'da 39 ilçede 200 bine yakın haneyi ziyaret ettiklerini anlatan Kabaktepe, 27 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek "İstanbul'un sözü: Birlik, İrade, Zafer" programında da 100 bine yakın sandık görevlisi, mahalle teşkilatı, ilçe yönetimi ve İstanbullu hemşerileriyle bir araya geleceklerini aktardı.

Kabaktepe, İstanbul'un 2023'e olan kararlılığını buradan hep birlikte dile getireceklerini belirterek, "Demokrasi zaferi olarak sandıktan çıkarak Cumhurbaşkanı'mızın yine yeniden Türkiye'nin Başkanı olacağının iradesini, sesini ve işaret fişeğini 27 Kasım'da buradan hep beraber vereceğimize inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Program kapsamında, AK Parti'nin 20 yıllık icraatlarını, şu an içinden geçilen süreçte hükümetin yaptıklarını ve Türkiye Yüzyılı projeksiyonuyla geleceğe dair söylediklerini İstanbul'daki hemşehrileriyle paylaşacaklarını ifade eden Kabaktepe, "Oluşturulan algı balonlarına ağıt yakıp, onların arkasında durmayacağız. Oluşturulan yalanların, spekülasyonların ve manipülasyonların arkasına takılıp onların ispatı derdine de düşmeyeceğiz. Biz 20 yıldır yaptıklarımızın, yapageldiklerimizin ve ileriye dönük yapacaklarımızın, yani doğrunun bugüne kadar peşinde olduk. Bundan sonra da doğrunun inşasının peşinde durmaya devam edeceğiz." dedi.

- "İstanbul'un sözünü buradan hep birlikte haykıracağız"

Bu milletin çok partili hayata geçtiğinden beri kendi isteklerini sandıkta almayı, demokrasi ve hukuk içinde kalarak taleplerini gerçekleştirmeyi başaran ender milletlerden olduğunu belirten Kabaktepe, 27 Kasım'da düzenlenecek buluşmaya tüm hemşehrileri davet etti.

"İstanbul'un coşkusu, İstanbul'un hazır olduğu ve İstanbul'un sözünü buradan hep birlikte haykıracağız." diyen Kabaktepe, "Cumhurbaşkanı'mız 'Yüz yüze 100 gün' programı için '2023 başarısının ve zaferinin işaret fişeğidir' dedi. İnanıyorum ki 27 Kasım Pazar günü burada gerçekleştireceğimiz 'Birlik, İrade, Zafer Programı', işaret fişeğinin herkes tarafından görülmesini sağlayan bir program olacak." ifadelerini kullandı.

Programı Galatasaray Nef Stadyumu'nda gerçekleştireceklerinin altını çizen Kabaktepe, en büyük hassasiyetlerinin stadın zemini olduğunu, hiçbir hasara uğramadan bu programın gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını aktardı.

Hazırlıklar kapsamında, büyük bir platformun kurulduğu stadyuma, dev ekranlar yerleştirildi.

Program öncesi stadyumun tribün kısımlarına "İstanbul hazır Türkiye Yüzyılı başlıyor", "Sandık sandık, mahalle mahalle büyüyor, zafere yürüyoruz", "Güçlü lider büyük Türkiye", "Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek", "2023 yolunda İstanbul hazır", "İrade sende sandık güvende" yazılı afişler asıldı.