AK Parti'li İnan, İzmir'de seçim koordinasyon merkezlerinin açılışında konuştu:

- "14 Mayıs seçimde bir seçim kazanmayacağız, biz yerli ve milli olmayan, terörün tahakkümü altına girmiş siyasetçileri tasfiye edeceğiz"

İZMİR (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "14 Mayıs seçimde bir seçim kazanmayacağız, biz yerli ve milli olmayan, terörün tahakkümü altına girmiş siyasetçileri tasfiye edeceğiz." dedi.

İzmir'den milletvekili adayı olan İnan, Bornova, Bayraklı, Çiğli ve Menemen ilçelerindeki seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün düzenlenen "Büyük İzmir Mitinginde AK Parti'nin tarih yazdığını belirten İnan, "Dün İzmir'den tüm dünyaya öyle güçlü mesaj ve resim verdik ki, işte 'İzmir'deki AK Parti' dedik. Bizim 14 Mayıs'taki provamız dün bitti. İnşallah 14 Mayıs gecesi de İzmir mitinginde yaptığımız gibi 14 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanımız Genel Başkanımız Ankara'da genel merkezimizde o balkonda yüz binlere haykıracak ve birileri de kirli rüyalarından uyanacak." dedi.

İnan, AK Parti'nin İzmir'deki milletvekili adaylarının yerli ve milli olduğunu, kentin sorunlarını ve sokaklarını bildiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir mitingini eleştiren İnan, şunları kaydetti:

"Biz sizin ne kadar sahtekar olduğunuzu biliyoruz. Biz İzmirlileri ne kadar çantada keklik gördüğünüzü biliyorduk. Ve her seçimde bunun itirazını ettik. Ama görünüyor ki bunlar şirazeden çıkmış, görüyorsunuz. Liste başlarında Atatürk düşmanı var. İşte İçişleri Bakanımız açıkladı. Emniyetin içerisinde yeni paralel yapılanma kuran kişi İzmir milletvekili adayı listesinde, Türk Silahlı Kuvvet Silahlı Kuvvetlerimize, askerimize iftira atanlar yine bunların listesinde. Kemal Kılıçdaroğlu gitti ya, Amerika'ya 6 saat kayboldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesine kanaatim odur ki orada bunun eline verildi. Şimdi de mitingde taklidi yapıyor. Yazıklar olsun sana. Yüzyılın tüm yalancıları toplayın bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin attığı yalan kadar yalan söyleyememişlerdir."

Kılıçdaroğlu'nu eleştiren İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlar terör örgütleriyle bir araya gelmemişmiş. Bunlar teröre karşı en büyük mücadele ortaya koyanlarmış. Bir de televizyonlarda kendilerine bela okuyorlar. Yalan söylemeyin. O koltuğa kasetle işbaşına geldin ve geldiğin günden beri FETÖ ve PKK ile eylem ve söylem birliği içerisindesin. İşte Kandil'den açıklamalar geliyor. O hain terör örgütü elebaşı Duran Kalkan demedi mi? AKP ve MHP faşizmini sözüm ona Kılıçdaroğlu ile birlikte bitireceğiz demedi mi? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili listelerinden biri çıkıp 'Hadi oradan siz kimsiniz? Siz askerinizi şehit eden alçak bir terör örgütüsünüz'. 'Siz orada Kürt hemşehrilerimizi katleden onlara en büyük zarar veren terör örgütüsünüz' diyerek tek bir tepki gösterdiler mi? Terör örgütüne eziliyorlar. Tırsaklık onlar da, pısırıklık onlar da. Bugün iki tane teröristten oy alacağım diye sessiz moda aldılar kendilerini."

İnan, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden kazanacağını, AK Parti'nin ise yine birinci parti olacağını vurguladı.

Türkiye'nin muhalefetinin de yerli ve milli olması gerektiğini belirten İnan, "14 Mayıs seçimde bir seçim kazanmayacağız, biz bu yerli ve milli olmayan, terörün tahakkümü altına girmiş siyasetçileri tasfiye edeceğiz. Biz bağımsızlık mücadelesi veriyoruz." diye konuştu.

İnan, CHP'nin İzmir'deki yerel yönetimlerinin başlayıp da bitirdiği bir projelerinin bulunmadığını, 2024 yılındaki yerel seçimlerde kentin AK belediyecilikle tanışacağını vurguladı.

Menemen'deki seçim koordinasyon merkezi açılışında da konuşan İnan, Menemen'in AK belediyecilikle tanışmasının ardından hizmetlerin bir bir hayata geçmeye başladığını, projelerin yeni dönemde de devam edeceğini vurguladı.

Eyyüp Kadir İnan, son programında ise Bayraklı sahilinde gençlerle bir araya geldi.

Onlarla birlikte Beşiktaş-Galatasaray maçını izleyen İnan, 14 Mayıs seçimlerinde gençlere çok güvendiklerini, onlara daha iyi bir Türkiye hazırlamak için ara vermeden çalıştıklarını aktardı.

Seçim için özel hazırlattığı araçta gençlere çay ve kahve ikram eden İnan, foto karavanda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

