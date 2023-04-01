Akbaba operasyonunda 9 tutuklama

İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçesi ile Manisa'da çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Akbaba' isimli operasyonda gözaltına alınan, aralarında adliyede görevli Sulh Hukuk Satış Müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 18 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Akbaba operasyonunda 9 tutuklama
01 Nisan 2023 Cumartesi 10:01

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle Ödemiş ve Tire ilçelerinde 'ihaleye fesat karıştırma' başta olmak üzere 'silahlı tehdit', 'darp', 'kasten yaralama', 'nitelikli yağma', 'şantaj' gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Hiyerarşik yapılanmış, aile tipi mafya şeklinde örgütlenmiş, suç işlemeyi sürekli hale getirmiş ve bu suçları işlemek için elverişli malzemelere sahip olduğu tespit edilen K.A.'nın liderlik ettiği suç örgütüne yönelik operasyona 'Akbaba' adı verildi. Operasyona, 54 ekip halinde toplam 135 personel katıldı. İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçeleri ile Manisa'daki toplam 24 ev, 5 iş yeri ve 16 araca yapılan eş zamanlı baskınlarda; 3 tabanca, 4 tüfek, çok sayıda mermi ve av tüfeği kartuşu, bir miktar kokain ve esrar, çeşitli isimler adına düzenlenmiş çok sayıda senet, imza beyannamesi, tapu örneği, çek, makbuz ve çeşitli doküman ele geçirildi. Operasyonda, aralarında Ödemiş Adliyesi'nde görevli Sulh Hukuk Satış Müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı.


İHALE BİLGİLERİ ADLİYEDEN GİTMİŞ


Operasyonda yeni detaylar da ortaya çıktı. Gözaltında bulunan, Ödemiş Adliyesi'nde görevli Sulh Hukuk Satış Müdürü S.C. ve zabıt katibi A.Y.'nin, adliyedeki önemli ihale dosyalarını suç örgütüne önceden haber verdikleri öğrenildi. Bu bilgileri alan örgüt üyelerinin de ihaleye katılanların kimliklerini deşifre edip, ihaleye girecek olan kişilere baskı ve tehdit uygulayarak çekilmelerini sağlayıp, ihaleleri aldıkları belirtildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü savcılık ifadesinin ardından 6'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Öte yandan, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan L.A. ve C.A.'nın Ödemiş Belediyesi'nde çalıştığı öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #ödemiş #manisa
Önceki Haber
36 çocuktan 1’inde otizm spektrum bozukluğu görülüyor
Sonraki Haber
Akbaba operasyonunda 9 tutuklama
Tartıştığı Rus uyruklu eşini bıçakla öldürdü, gözaltına alındı
Tartıştığı Rus uyruklu eşini bıçakla öldürdü, gözaltına alındı
0
Ankara'da alacak verecek meselesi can aldı
Ankara'da alacak verecek meselesi can aldı
0
Bakan Bozdağ: Kentsel dönüşüm aleyhine 5 bin 753 dava açılmıştır
Bakan Bozdağ: Kentsel dönüşüm aleyhine 5 bin 753 dava açılmıştır
0
50 milyon TL'lik vurgunda 42 gözaltı
50 milyon TL'lik vurgunda 42 gözaltı
0
Filistinliler İsrail'in alıkoyduğu yakınlarının naaşlarının teslim edilmesini istiyor
Filistinliler İsrail'in alıkoyduğu yakınlarının naaşlarının teslim edilmesini istiyor
0
Zelenskiy: Rusya asla bizi kırmanın bir yolunu bulamadı ve kesinlikle bulamayacak
Zelenskiy: Rusya asla bizi kırmanın bir yolunu bulamadı ve kesinlikle bulamayacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.