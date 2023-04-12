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Aksaray'da bir kişinin parasını ve otomobilini gasbeden zanlı yakalandı

Aksaray'da bir kişinin parasını ve otomobilini gasbeden zanlı yakalandı
12 Nisan 2023 Çarşamba 00:09

AKSARAY (AA) - Aksaray'da bıçakla tehdit ettikleri kişinin 30 bin lirasını ve otomobilini gasbeden 3 zanlıdan biri gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden B.A'yı bıçakla tehdit edip 30 bin lirasını ve otomobilini gasbeden 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, gasp olayını M.T.Ç. ve 2 arkadaşının gerçekleştirdiğini tespit etti.

Ekipler, teknik ve fizik takip sonucu M.T.Ç'yi, Paşacık Mahallesi'nde bir otomobilin içinde yakaladı.

Olaya karışan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Etiketler; #aksaray #gasp #yakalandı
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