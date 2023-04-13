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Alanya'da yaşayan yabancılar iftar programında buluştu

Alanya'da yaşayan yabancılar iftar programında buluştu
13 Nisan 2023 Perşembe 21:46

ANTALYA (AA) - Alanya Belediyesi ve ilçe müftülüğü, yerleşik yaşayan yabancılara iftar verdi.

Giritlioğlu Camisi avlusundaki iftara, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Antalya İl Göç İdaresi Müdür Vekili Derya Erdoğan, İlçe Müftüsü İhsan İlhan, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu ile ilçede yaşayan yabancılar katıldı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, iftarda yaptığı konuşmada, farklı kültür, din ve milletten 54 bin yerleşik yabancının Alanya'da barış ve huzur içerisinde yaşadığını kaydetti.

İlçe Müftüsü İhsan İlhan da yerleşik yabancılarla birlikte iftar yaparak ramazan ayının bereketini, merhametini ve şefkatini tüm insanlara ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bosna Hersekli Zıjanıda Baker ise iftar programından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Her şey güzeldi. Kendimi yabancı gibi hissetmedim. Türkiye çok güzel, çok seviyorum. Allah hepimizi korusun." dedi.

Etiketler; #alanya #yabancılara iftar yemeği
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