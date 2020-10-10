Almanya'da yaşayan Türkler Azerbaycan'a destek mitingi düzenledi

Eylemciler, Ermenistan'ın işgalci ve saldırgan tutumunu eleştiren dövizler taşıdı.

Almanya'da yaşayan Türkler Azerbaycan'a destek mitingi düzenledi
10 Ekim 2020 Cumartesi 18:54

Türkiye Sevdalıları Wuppertal Derneği Başkanı Murat Güneş,yaptığı açıklamada, bu gösteriyi düzenleyerek Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto ettiklerini ve Azerbaycan halkı ile ordusunun yanında olduklarını söyledi.

Güneş, "30 yıldır Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ toprağını işgal edenlere sesini çıkartmayanları kınıyoruz. 20 bin Azerbaycan Türkü katledildi, buna sesini çıkarmayanlar bugün ateşkes istiyorlar. Bugün burada işgalci ve saldırgan Ermenistan'ı protesto ediyoruz. Ermeni askerleri sivil Azerbaycanlılara saldırırken neden tüm dünya sessiz kalıyor. Azerbaycan'ın kendi toprağı olan Karabağ'a kendi bayrağını tekrar dikeceğine inancımız tamdır." dedi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşe Türklerin yanı sıra Azerbaycanlılar da katıldı.

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