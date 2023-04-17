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Almanya'da Kadir Gecesi idrak edildi

Almanya'da Kadir Gecesi idrak edildi
17 Nisan 2023 Pazartesi 23:20

KÖLN (AA) - Almanya’da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı camilerde Kadir Gecesi dolayısıyla programlar düzenlendi.

DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camisi’nde, din görevlileri Naci Şengün, Adem Kemaneci, Mustafa Kader ve Gökhan Uygun Kur’an-ı Kerim okudu.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, cemaate verdiği vaazda, gecenin anlam ve önemini anlattı.

İnsanlığın hayat rehberi ve yüce Allah’ın uzattığı kurtuluş reçetesi olan Kur’an-ı Kerim ile değer kazanan bu gecenin kıymetinin bilinmesi gerektiğine vurgu yapan Kuzey, "Kur’an’a gönülden yönelmek ve onun insanlığa sunmuş olduğu eşsiz mesajını okumak, anlamak ve yaşamakla mümkün olacaktır. Çünkü Kur’an-ı Kerim, okumak, anlaşılmak, fert ve toplum hayatına rehber olmak için gönderilmiştir. Bunu yaptığımız zaman Kur’an bizlere şifa ve rahmet olacaktır." dedi.

Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’nin ikliminden istifade etmek isteyen Müslümanlar, yatsı ve teravih namazlarının ardından beraberce namaz kılıp dua etti.

Etiketler; #Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) #Kadir Gecesi
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