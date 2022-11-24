SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
0
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
0
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
0
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
0

Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi

Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
24 Kasım 2022 Perşembe 15:19

DÜSSELDORF (AA) - Almanya'da yürütülen bir araştırma, ülkede yoksulluğun son 10 yılda önemli ölçüde arttığını ortaya koydu.

Düsseldorf kentindeki Hans Böckler Vakfına bağlı Ekonomik ve Sosyal Bilimler Enstitüsünün (WSI) yürüttüğü araştırmada, orta gelirlilerin yarısından daha az gelire sahip, "çok yoksul" olarak tabir edilenlerin oranının, 2010-2019 döneminde yüzde 40 arttığı kaydedildi.

Araştırmada, Kovid-19 salgını, enerji fiyatlarındaki artış ve yüksek enflasyonun gelecekte bu oranı daha da arttırabileceğine işaret edildi.

Geçen 10 yılda iyi bir ekonomik gelişmenin kaydedilmesine ve işsizliğin azalmış olmasına rağmen, yoksul hanelerin bundan yeterince faydalanamadığı belirtilen araştırmada, hatta bu hanelerin ekonomik açıdan daha geriye gittikleri vurgulandı.

Araştırmada ayrıca 2010'da hane başına 2 bin 968 avro olan yoksulluk sınırının, 2019'da 3 bin 912 avro olduğu ifade edildi.

Etiketler; #almanya #yoksulluk
Önceki Haber
TBMM Genel Kurulunda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Sonraki Haber
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
0
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
0
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
0
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
0
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
0
Mevcut jeopolitik durumla konumu güçlenen Aktau'da yarın 4 ülke bir araya geliyor
Mevcut jeopolitik durumla konumu güçlenen Aktau'da yarın 4 ülke bir araya geliyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.