Alyan Gıda İle Kalite Farkını Yakalayın

Küresel pazarlama da kısa sürede yerini alan gıda sektörü, saygın ve profesyonelliği ile ön sıralarda yerini almaktadır. Sürekli olarak müşterilerinin talebi doğrultusunda kendini yenileme özelliğiyle daha çok tutulmaktadır.

Alyan Gıda , 45 bin metrekare açık alanla beraber 12 bin metre kare kapalı alanda kurulu olan fabrika, Avrupa standartları kalitesiyle imalat yapmaktadır. İstanbul ve Sakarya’da bulunan fabrikalarda işlenen ürünler toplu olarak yurt dışı ülkelerine ihraç edilen kaliteli bir markanın adıdır. Küresel pazarlama da kısa sürede yerini alan gıda sektörü, saygın ve profesyonelliği ile ön sıralarda yerini almaktadır. Sürekli olarak müşterilerinin talebi doğrultusunda kendini yenileme özelliğiyle daha çok tutulmaktadır.

Alyan Gıda Hangi Ülkelere İhracat Yapıyor?

200 den fazla ürün çeşidi ile dünyanın birçok ülkesine ürün gönderen sektör, başta Amerika olmak üzere Avrupa, Orta Doğu ve Afrika gibi ülkelere mal gönderen bir markadır. Tüketicilerin doğrultusunda hizmet sunan ve üretim yapan firma, tüketicisinin memnuniyetini arkasına alarak daha da güçlenmektedir. Hedefini büyütmekte istikrarlı, kendine güvenen firma, bu başarıya ekibiyle beraber ulaşmaktadır.

Bu marka, gıda güvenliğinde de belli bir kimlik kazanmış, uluslararası standartlarına uygun olacak şekilde üretim ve imalat yapmaktadırlar. Dünya ülkeleri arasında kaliteli, lezzetli ve çeşitliliğiyle öncü isimlerden biri olmayı hedefleyen firma, hedefine ulaşmak için ekibiyle birlikte büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir.

Alyan Gıda Bayilik İçin Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?

Dünya ülkelerinde ve Avrupa standartlarında belli bir kaliteyi yakalamış olan firmaların mağazalar zinciri mevcuttur. Alyan Gıda’nın da bu konuda bayilik çalışmaları bulunmaktadır. Bayilik başvurusu sosyal mecralar üzerinden yapılmaktadır. Şartları sağlandıktan sonra yapılan anlaşmalara göre bu zincire katılmak isteyenlere bayilik imkanı sunulmaktadır.

Alyan Gıda Hediyelik Çikolata Çeşitleri Nelerdir?

Çikolata, yıllardan beridir bayramlarda sofralarımıza kadar gelen ve insana enerji veren bir tatlı türüdür. Çocukların vazgeçilmez lezzeti olan çikolata, özellikle çocukların gönlünü hoş etmek için tercih edilmektedir. Uzunca bir geçmişe sahip olan çikolata, bu zaman zarfı içerisinde çok farklı evrimler geçirerek günümüze kadar ulaşmış ve bin bir çeşit şekli ve lezzetiyle insanlarla buluşmaya devam etmektedir.

Hediyelik çikolata , hediyelerin en tatlısı, sağlık açısından çok faydalı olan kakaodan üretilmektedir. Özel ambalajlarında paketlenerek özenle satışa sunulmaktadır. Alırken seçenekleri zorlayan güzellikte olan çikolata kutuları, özel günlerimizde de tercih edilecek sunuma sahiptir.

Bayram çikolatası , bayram günlerimizin ağız tadıdır. Bayramlarda kapı zillerine basıp heyecanla bekleşen çocukların heyecanını iki katına çıkarmanın yolu ve bayram sevinçlerini taçlandırmanın seçeneğidir bayram çikolataları. Bayramlarda en çok çocuklar mutlu olur. Çikolata çocuklar için hayattır, enerjidir.

Alyan Gıdanın Doğal Lezzeti Labanh Marka Nedir?