Amsterdam'da laleler sokakları süslemeye başladı

AMSTERDAM (AA) - Amsterdam'ın birçok noktasına yerleştirilen yüz binlerce lale, şehrin sokaklarını, caddelerini, köprülerini ve kanallarını süslemeye başladı.

Lale Festivali Topluluğunca bu yıl 9'uncusu düzenlenen Amsterdam Lale Festivali kapsamında yüz binlerce lale Amsterdam'ın 75 farklı noktasında sergileniyor.

Amsterdam'da 36 farklı kurumun işbirliğinde gerçekleşen festival kapsamında binlerce saksıya ekilen farklı türlerdeki yüz binlerce lale; şehrin sokaklarını, caddelerini, köprülerini ve kanallarını gezenlerden büyük ilgi görüyor.

- Amaç Amsterdamlıların lale ile buluşması

Festivalin medya sorumlusu Marieke Klosters, AA muhabirine, festival direktörü Saskia Albrecht ile lalelerin şehrin içerisinde kendisine yer bulamaması sebebiyle bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Klosters, "2015 yılından bu yana festivali düzenliyoruz. Lalenin gösteri bahçelerinde veya turistik merkezlerde biletle sergilenmesi yerine, insanların günlük işlerini yaparken görebilecekleri yerlerde bulunmasını amaçlıyoruz." dedi.

Önceliklerinin Amsterdamlıların lale ile buluşması olduğunu dile getiren Klosters, "Sadece turistlerin veya Amsterdam'ı gezmeye gelenlerin değil, şehirde yaşayanların lale ile iç içe olmasını önemsiyoruz." diye konuştu.

Festival nisan sonuna kadar sürecek.