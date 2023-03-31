Ankara'da alacak verecek meselesi can aldı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi'nde bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle silahla vurularak öldürüldü.

Ankara'da alacak verecek meselesi can aldı
31 Mart 2023 Cuma 23:18

Başkentte bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle silahla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi 405'inci Cadde'de meydana gelen olayda, Ş.Z. ve A.D. iddia edildiği üzere alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda A.D, Azerbaycan vatandaşı Ş.Z'ye sokak ortasında birkaç el ateş etti. Yaralanan Ş.Z, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan A.D, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #Yenimahalle #Demetevler #cinayet
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