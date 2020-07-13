Ankara Son Hava Durumu ile Dikkat Çekiyor!

Son dakika gündem haberleri incelendiği zaman özellikle Ankara’nın hava durumunun dikkat çekici biçimde yükseldiği görülmektedir.

Küresel ısınmanın etkisi ile artık yazları daha şiddetli bir sıcaklık ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu sorunun giderilmesi için en azından kişisel bazda hayatımızda karbon ayak izinin azaltılması gerekiyor. Ancak bu şekilde küresel ısınmaya biri dur deme imkanını elde edebilirsiniz.

Sıcaklara Karşı Nasıl Tedbirler Alınmalı?

Sıcaklarda özellikle 60 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sokağa çıkmasının çok da doğru olmadığı belirtilmelidir. Hem güneş çarpmaları hem de ısı çarpmalarının vücutta bu yaş aralığında büyük hasarları da beraberinde getirebileceği dile getirilmelidir. Sıcaklarda gölge yerleri tercih etmek ve su tüketimini olabildiğince yüksek bir seviyeye çıkartmak en temel koruma adımlarındandır. Cildinizi korumak için de güneş koruyucu losyonları tercih etme gibi bir adım atmalısınız.

Hava Durumu Ne Yönde Değişiyor?

Ankara hava durumu incelendiği zaman özellikle küresel ısınmanın etkilerinin günlük sıcaklıkta da kendini net olarak gösterdiği fark edilmektedir. Kışın karlı gün sayısı azalırken yazın güneşli gün sayısında büyük bir artış kendini göstermektedir. Bu hem doğayı hem de kişilerin günlük yaşantılarını direkt olarak etkileyen hususlar arasında kendini göstermektedir.

Yaz aylarında sıcaklık kişilerin bir kısır döngüye girmesine de neden olmaktadır. Özellikle klima kullanımı ve diğer soğutucu cihazların kullanımı ile elektrik tüketimi artış göstermektedir. Bununla bağlantılı olarak da kişilerin bıraktığı karbon ayak izi artıyor. Bu hususta klima kullanımının hem kişisel sağlık hem de genel manada doğa için çok da verimli bir seçenek olmadığının dile getirilmesi gerekir.

Son Gelişmeler Ne Yönde

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