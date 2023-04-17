Kılıçdaroğlu: Mağdurun yanında olacağım
Kılıçdaroğlu: Mağdurun yanında olacağım
0
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
0
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
0
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
0

Antalya ile Muğla'yı birleştirecek Patara Köprüsü, Ramazan Bayramı'na yetiştirilecek

Antalya ile Muğla'yı birleştirecek Patara Köprüsü, Ramazan Bayramı'na yetiştirilecek
17 Nisan 2023 Pazartesi 12:40

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerini birleştirecek Patara Köprüsü'nün, Ramazan Bayramı'nda geçişe hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2020'de turizm temasını "Patara Yılı" olarak ilan etmesiyle planlanan köprünün inşasında sona yaklaşıldı.

Kaş'ın Ova ile Seydikemer'in Kumluova mahallelerini birbirine bağlayacak köprünün yapım aşamasında, 1,5 metre yükseklikte, 36 metre uzunlukta ve 56 ton ağırlıktaki 14 kiriş, 400 tonluk vinçle yerleştirildi. Kirişlerin üzerine demir bağlanıp, beton dökülecek.

Genişliği 17,4 metre, geçiş uzunluğu ise 110 metre olan köprünün, tamamlandığında iki ilçe arasındaki ulaşımı kolaylaştırması, turizm ve tarım potansiyelini artırması bekleniyor.

Patara Köprüsü'nün, Ramazan Bayramı'na kadar geçişe hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Etiketler; #antalya #Kaş ilçesi #köprü #muğla #Patara Köprüsü #ulaşım
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Yurt dışından depremzede çocuklar için oyuncaklarla gönderilen notlar duygulandırdı
Sonraki Haber
Tunceli'de ters laleler çiçek açmaya başladı
Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu gözlüyor
Diyarbakır anneleri evlatlarının yolunu gözlüyor
0
"Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" projesinin ikinci ayağı Karabük'te yapıldı
0
TCG Anadolu gemisi, Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçi akınına uğradı
TCG Anadolu gemisi, Sarayburnu Limanı'nda ziyaretçi akınına uğradı
0
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 500 depremzede aileye kuru gıda yardımı
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 500 depremzede aileye kuru gıda yardımı
0
Gazze'de Eyyubiler dönemine ait
Gazze'de Eyyubiler dönemine ait "Kemaliye Medresesi" restore edilmeyi bekliyor
0
"AKM Çocuk Festivali" başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.