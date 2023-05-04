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Antalya'da arkadaşını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Antalya'da arkadaşını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
04 Mayıs 2023 Perşembe 16:26

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle ateş ederek öldüren şüpheli tutuklandı.

Ahmet Akkurt'un (26) öldürülmesi olayıyla ilgili aranan B.D, Kadriye Mahallesi'ndeki bir evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yeni Mahallesi'nde bir adreste 1 Mayıs'ta arkadaşlarıyla toplanan Ahmet Akkurt ve B.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D. evden ayrılmıştı.

Bir süre sonra geri dönen B.D'nin yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açması sonucu ağır yaralanan Akkurt, hastanede yaşamını yitirmişti. Evde bulunan 4 şüpheli gözaltına alınmış, kaçan B.D'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı. 2 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen zanlılardan H.C. suça iştiran ettiği gerekçesiyle tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Etiketler; #antalya #arkadaş kavgası #cinayet #pompalı tüfek #serik #tutuklama
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