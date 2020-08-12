Özel Pancar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurucularından Önder Bulut, Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde okuyan öğrencilerin meslek hayatında fark yarattığını belirterek, "Ara değil, aranan eleman yetiştiriyoruz" dedi

Özel Pancar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurucularından Önder Bulut, organize sanayi bölgelerinde açılan kurumların eğitimde sunduğu avantajlarını anlattı. Özel Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde okuyan öğrencilerin meslek hayatında fark yarattığına değinen Bulut, "Ara değil, aranan eleman yetiştiriyoruz" dedi

Önder Bey biraz kendinizden bahseder misiniz?

Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Turizm Öğretmenliği mezunuyum. İngiltere Manchester'da okudum. Daha sonra Amerika'daki turizm gemilerinde çalıştım. Türkiye'ye döndükten sonra Erasmus ve Avrupa Birliği projeleri uzmanı olarak görev yaptım. Türkiye'deki tüm turizm meslek liselerinin yurt dışı eğitim başkanlığını yapmaktayım. Ayrıca Güney Afrika Cumhuriyeti'nin turizm eğitim programının başındayım. Almanya'da Alman Otelciler Federasyonu'na ait olan tek okul Alman hükûmeti tarafından bana hibe edildi. Şu an Almanya'daki bütün otellere yıldızlandırma veren sistemin eğitimlerini ben yapıyorum.

OSB iş birliği ile meslek lisesi fikri nasıl ortaya çıktı?

Milli Eğitim Bakanlığı Meslek Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bir projeyle, Almanya'ya gittik. Almanya'da Volkswagen fabrikasını gezerken özel ve ücretsiz okul sistemiyle orada karşılaştık. Volkswagen'in içinde bir okul gördük. Genel müdür ile beraber gezerken araştırdık ve bütün fabrikaların kendi personelini yetiştireceği bir eğitim birimi olduğunu ve bu eğitim kurumlarının devlet tarafından desteklendiğini gördük. Ama Türkiye'de bu denli büyük fabrikaların olmaması nedeniyle, organize sanayi bölgelerinin içinde aynı konseptte okulların olabileceğini düşünerek, Millî Eğitim Bakanlığı ile bir çalışma yaptık. Daha sonra bu okullar Türkiye genelinde Bakanlık kararıyla açıldı.

Maliyeti daha az

“Ücretsiz özel okul” konseptini detaylandırır mısınız?

Aslında ücretsiz özel okullar devlete daha az maliyeti olan okullardır. Personel, bina, bina yapım gideri olmayan ve hatta devlet bütçesine faydası olan, devletin vergi aldığı kurumlardır. Türkiye'de bu sistemde şimdiye kadar 39 tane okul açıldı. Başka yerlerde de açılması planlanıyor. Özel Pancar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de ücretsiz özel mesleki okul sınıflandırmasında yer alır. Amacımız tüm öğrencilerin dünya vatandaşı bakış açısına sahip olması, geleceğin mesleklerinde nitelik kazanmaları ve ülkemizin büyük bir eksiği olan nitelikli personel ihtiyacını karşılamalarıdır. Bu amaç doğrultusunda okul standartlarımız özel okulları aratmamakta, öğrencilerimiz gerek teorik gerekse beceri eğitimleri bakımından desteklenmektedir.

Öğrencilerinize ne gibi imkânlar sağlıyorsunuz?

Bizim bölümlerimiz; geleceğin meslekleri... Çocuklarımızın bu mesleklerde ilerlemesini isteriz. Meslek liselerinde teori verilir, atölyeler uygulama yeridir. Okulumuz, Erasmus projeleri kapsamında Europass sistemine de kayıtlı. Europass sistemi çeşitlidir. Sistemden örnek vermek gerekirse; mesela İtalya'da bir firma, "Ben, Türkçe, Almanca bilen, şu eğitimi almış, şunları yapabilen kişiyi arıyorum" diyor ve arama yaptığında çocuklarımızın CV'si bu firmanın karşısına çıkıyor. Öğrencilerimizin geleceğini değiştirecek ölçüde yararlı bir sistem olduğuna inanıyorum. Ayrıca bu sene itibarıyla MEB'e mesleki akreditasyon geliyor. Berber de olsan, temizlik görevlisi de olsan, işini yapabilmen için sertifikan olması istenecek. Biz de okulumuzda sertifikasyon sistemine geçiyoruz. MEB'e başvurduk ve çoğu alanda; başta hijyen, iş güvenliği ve gastronomi alanları olmak üzere pek çok bölümle ilgili sertifikasyon vereceğiz.

Fason üretime de geçeceğiz

Mevcut bölümlerinizle ilgili bilgi alabilir miyiz? Neden bu bölümler?

Biyomedikal; sağlık sektörü ilgili, daha doğrusu sağlık aletlerini üreten bir bölüm. Dolayısıyla biz çocuklarımıza bu üretimi yaptırıyoruz. Firmalarla anlaşıp, fason üretime de geçeceğiz. Çünkü atölyelerdeki üretimde hem çocuklarımızın el becerileri gelişecek hem de maddi anlamda da çocuklarımıza bir şeyler katmış olacağız.

Endüstriyel otomasyon; öğrencilerimizin bilgisayar destekli programlar kullanarak çizim yapmayı öğrendiği bir bölüm. Atölyelerimizde öğrencilerimiz tüm imkânlara erişebiliyorlar.

Makine Teknolojisi ise günümüzde her alanda kullanılan makinelerin planlanması, tasarlanması, üretilebilmesi veya mevcut tasarımların işlevselliğinin analiz edilebilmesi için gerekli olan eğitimlerin verildiği bölümümüz.

Yenilenebilir enerji: Burada gençlerimiz rüzgar ve güneş enerjisi panelleri ile ilgili eğitimler görüyorlar. Bu bölümde sosyal sorumluluk projemiz var. Bölümde üretilen güneş panelleri ile köy okullarına destek oluyoruz.

Bir de uçak bakım bölümümüz var. Uçak bakım bölümümüz diğer bölümlerden farklı olarak şu an için belli bir ücrete tâbi, ancak MEB’e ücretsiz olması adına başvurumuzu yaptık. Gelecek yıllarda önemi artacak bu bölümümüzde de ücretsiz eğitim vermeyi amaçlıyoruz.

Yüzde 15'i kız

Kız öğrencilerinin oranı nedir?

Şu anda okulumuzda öğrencilerimizin yüzde 15'i kız öğrenci. Bu rakam iyi değil, çok daha fazla kız öğrencimiz olması lazım, hedefimiz yüzde 50. Kız çocuklarının ataerkil toplumu yenebilmesi için okuması gerekiyor. Bizler burada tüm çocuklarımıza sadece mesleki eğitim değil, hayatlarını değiştirebilecek eğitimler vermeye çalışıyoruz.

Öğrencilerin beceri eğitimlerine yönetim ve öğretmenler olarak nasıl bir katkı sağlıyorsunuz?

Biz öğrencilerimizin staj döneminde, en azından 4 yıl içinde 1 kere de olsa yurt dışına gitmesini istiyoruz. Özellikle Almanya. Alman mesleki eğitimi, dünyanın en iyi mesleki eğitimidir. Bizim onlardaki iş disiplinini, iş ahlakını almamız gerekiyor.

Okuldan mezun olan öğrencileri ne gibi imkânlar bekliyor?

Bunu bir örnekle anlatmak isterim. 3 sene önce mezun olan bir öğrencimiz, Almanya'da 1450 yılında inşa edilmiş ve bugün UNESCO tarafından koruma altında olan tarihi bir oteli, sağlanan destekler ile devraldı. Bu çocuğumuz turizm meslek lisesinden mezun olup, yurt dışında staj yaparak dilini geliştirdi ve karşısına çıkan imkânlardan yararlandı. Ben tüm çocuklarımızın bu yolda yürümeleri gerektiğine inanıyorum. Bunun için de standartlarını geliştirmeleri için tüm imkânları kendilerine sunuyoruz.

Mesleki eğitimin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Bu ülkenin geleceği, kurtuluşu mesleki eğitimde... Türklerin genetiğinde üretim ve girişimcilik vardır. Bunu yapabiliriz. Önyargıları yıkmak gerekiyor, özellikle de velilerin. Bizim okulumuz İzmir Torbalı Pancar Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alıyor; güvenli, disiplinli bir ortama sahiptir. “Meslek Lisesi” algısını yıkan imkânlarımız, eğitmenlerimiz ve kendini geliştirmeye odaklanan öğrencilerimiz vardır.



