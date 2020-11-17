Ara tatilde hareket çoğalmalı

Pandemi sürecinde devam eden eğitim sürecine bir haftalık ara verildi. Bu aranın iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, ekran sürelerinin kısaltılmasını ve çocukların fiziksel olarak hareket etmelerine imkan sağlanması gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre panemiyle beraber ekranın anlamı değişti. "Ekran" artık ödev ve sorumluluk anlamına gelirken; ev ve okul arasındaki sınır da ortadan kalktı. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, pandemi sürecinde eğitime ara tatilin önemine işaret ederek tavsiyelerde bulundu.

Her çocuk farklı etkileniyor

Salgın sürecinde ara tatile çocukların daha fazla ihtiyaçları olduğunu belirten Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, "Okulsuz kalmanın anlamını konuşmadan ara tatil ya da karşılanması gereken fiziksel duygusal ya da akademik gereksinimleri konuşmak eksik kalacaktır. Pandemi sürecinin etkileri her yaş ve gelişim dönemine göre farklı oldu. Bu nedenle çocuklar şeklinde bir genelleştirme doğru olmaz. Bunun yerine daha spesifik olarak yaş, gelişim dönemi ve o dönemin ihtiyaçları ve pandemi öncesi durumun göz önünde bulundurulması gerekir" dedi.

Çocuklar için durum çok farklı

Bu sene okula başlayan çocuklar için durumun daha farklı olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çiğdem Yektaş, "Özellikle okula yeni başlamış bir çocuğun ihtiyaçları, okulu ve sınıfı değişmemiş ama pandemi nedeniyle okulla bağlantısı azalmış bir çocuğunkinden elbette farklı olacaktır. Okul kavramı okulun çocuğun hayatına getirdiği düzen aslında çok elzemdir ve siz okulla bu dönem tanışmak zorunda kaldıysanız bir çocuk olarak bu kavramın sizde yerleşmesi ve sizin için taşıyacağı anlamlar da çok farklı olacaktır" diye konuştu.



