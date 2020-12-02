Arama kurtarma ekipleri için mobil barınma aracı

İzmir Büyükşehir Belediyesi 30 Ekim’de kenti vuran depremin ardından olası afetlere karşı hazırlıklarına hız verdi. ESHOT Genel Müdürlüğü de arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplerin barınma sorununu çözmek üzere bir mobil barınma aracı üretti.

İzmir’i sarsan 30 Ekim depreminin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı yürüttüğü çalışmaları çeşitlendirdi. Kenti vuran depremden çıkardığı derslerle çalışmalarına hız veren ESHOT Genel Müdürlüğü, arama-kurtarma faaliyetleri sırasında ekiplerin dinlenmesini sağlayacak mobil barınma aracı projesini hayata geçirdi.

Yenilendi

ESHOT Genel Müdürlüğü, depremin hemen ardından sahada çalışan arama kurtarma ekiplerinin dinlenebilmesi için hizmete sunduğu otobüslerin gerekli konforu sağlamaması üzerine mobil barınma aracı projesi üzerinde çalıştı. Proje kapsamında filodaki 2001 model Mercedes marka körüklü otobüslerden biri, ESHOT atölyelerinde kurumun kendi kaynaklarıyla mobil yatakhaneye çevrildi. Koltuklar, döşemeler, tutamaklar söküldü. Araca yataklar, yumuşak oturaklar, masalar ve ısıtıcılar yerleştirildi. Yere halı serildi. İç ve dış yüzeyler, camlar ve tavanlar dekoratif görsellerle kaplandı. Aracın motoru ve yürüyen aksamı da yenilendi.

Benzerleri de yapılacak

ESHOT Genel Müdürlüğü bu pilot aracın ardından yeni mobil barınma araçları da yapacak. Yeni araçlarda duş kabinleri de bulunacak. Araçlar, İzmir’de ya da ülkenin herhangi bir yerindeki olası afetlerde arama-kurtarma personeline hizmet vermek için her an hazır tutulacak.