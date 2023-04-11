Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin bütün sorunlarını çözeceğim
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gücümüzü ülkemize kazandırdığımız eserlerden alıyoruz
0
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
Özdağ: Kimse Ata İttifakı'nı yok saymasın
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu önünde bekleyen partililere hitap etti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu önünde bekleyen partililere hitap etti:
0

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde obeziteyle mücadele polikliniği açıldı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde obeziteyle mücadele polikliniği açıldı
11 Nisan 2023 Salı 16:47

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde genel cerrah, endokrin, dahiliye ve diyetisyenin görev yaptığı "Obezite Polikliniği" açıldı.

Hastanenin genel cerrahi kliniği bünyesinde açılan obezite polikliniğinde, Erzurum ve çevre illerin yanı sıra yurt dışından "şişmanlık" ve "fazla kilo" gibi problemi olanlara hizmet verilecek.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müfide Nuran Akçay, Genel Cerrah Doç. Dr. Erdem Karadeniz ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Kartal'ın yanı sıra endokrin ve diyetisyenden oluşan ekibin görev yaptığı poliklinikte, hastaların öncelikle diyet ve egzersizlerle zayıflatılması sağlanacak.

Bu şekilde zayıflayamayan ve vücut kitle endeksi ameliyat için uygun hastalar ise alanında uzman ekip tarafından ameliyatla fazla kilolarından kurtulacak.

Polikliniğin açılışında konuşan Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ali Ahıskalıoğlu, obezitenin büyük bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirterek, "Obezite; hipertansiyon, diyabet, kanser ve börek hastalığı gibi birçok sorunu beraberinde getiriyor. Diyetisyen, endokrinolog ve obezite cerrahi ekibiyle multidisipliner yaklaşımla hizmet verilecek poliklinikte bölgedeki obez hastaların yardımına koşacağız." dedi.

- "Dünyada yaklaşık 650 milyon obez insan var"

Prof. Dr. Akçay da şişmanlığın, dünyanın problemi olduğunu belirterek, hareketsizlik, yüksek kalorili fast-food gibi gıdaların tüketilmesi nedeniyle dünyada obez sayısının çoğaldığını vurguladı.

Erişkin ve çocuklardaki obezitenin önemine dikkati çeken Akçay, "Dünyada yaklaşık 650 milyon obez insan var. Obeziteyi vücut kitle endeksiyle değerlendiriyoruz. Kişinin kilosunu, boyunun metre cinsinden karesine böldüğümüzde bu oran 30'ün üzerine ise obez, 40'ın üzerinde ise morbit obez, yani hastalık derecesinde." diye konuştu.

Akçay, obeziteye karşı diyet ve egzersizin önemli olduğuna işaret ederek, "Diyet ve egzersizle zayıflamıyorsa, vücut kitle endeksi 40 ya da 35'in üzerinde olup şişmanlığa bağlı hipertansiyon, kalp damar, tip 2 diyabet, eklem ve uyku aknesi gibi yandaş şikayetleri ve sorunları olanlara kliniğimizde güncel ameliyatlar yapıyoruz. Mide balonu da tedavi seçenekleri arasında." ifadelerini kullandı.

Ameliyatların yanı sıra uzman endokrin ve diyetisyenler yardımıyla obez hastaların zayıflamalarına yardımcı olacaklarını belirten Akçay, kliniklerinde vücut kitle endeksi 30-35 arası olup özellikle ilaçla şeker hastalığı kontrol altına alınamayan tip 2 diyabet hastalarına da diyabet cerrahisi uygulandığını sözlerine ekledi.

Etiketler; #Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi #diyet #egzersiz #erzurum #obezite #obeziteyle mücadele
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Samsun'da elektrikli otobüsler 7 ayda 700 bin yolcu taşındı
Sonraki Haber
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi öldürdü
TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı
TEKNOFEST Robotaksi yarışması başladı
0
Muğla açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
0
Denizli'de 87 bin 420 kaçak sigara ele geçirildi
Denizli'de 87 bin 420 kaçak sigara ele geçirildi
0
Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunan lahitteki 4 çömlekten insan kemiği çıktı
Afyonkarahisar'da temel kazısında bulunan lahitteki 4 çömlekten insan kemiği çıktı
0
Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
Denizli'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
0
Muğla'da üreticilere ata tohumu desteği verildi
Muğla'da üreticilere ata tohumu desteği verildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.