Atatürk'ün restore edilen otomobili Anıtkabir'de sergileniyor

- Restorasyonun ardından Anıtkabir Müze Komutanlığına teslim edilen 1935 model Cadillac marka zırhlı makam otomobili, ziyaretçilerin büyük beğenisiyle karşılaşıyor- Atatürk'ün kullandığı araçların 2012'de başlayan restorasyonu, üçüncü otomobilin teslim edilmesiyle 11 yılda tamamlandı

ANKARA (AA) - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935 model Cadillac marka zırhlı makam otomobili, restorasyonunun ardından sergilendiği Anıtkabir'de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Antika Otomobil Federasyonu tarafından üstlenilen Cadillac marka limuzinin Temmuz 2018'de başlayan restorasyon çalışması, yaklaşık 5 yılın ardından tamamlandı.

Anıtkabir Müze Komutanlığına teslim edilen otomobil, 23 Nisan Kulesi'nde sergilenmeye başlandı.

Böylelikle, 2012 yılında başlayan Anıtkabir bünyesinde bulunan ve Atatürk'ün sağlığında kullandığı üç makam otomobilinin restorasyon çalışması tamamlanmış oldu.

- Restorasyon yaklaşık 5 yıl sürdü

Edinilen bilgiye İş Bankası tarafından hediye edilen Cadillac marka otomobil, 1936-1938 arasında Mustafa Kemal Atatürk tarafından makam aracı olarak kullanıldı. Atatürk'ün vefatının ardından, vasiyetinde yer almaması nedeniyle kız kardeşi Makbule Atadan'a teslim edilen otomobil, Atadan’ın 1956 yılında vefatı üzerine 1959 'da Anıtkabir Müdürlüğüne teslim edildi.

2018 yılında başlayan restorasyon çalışmalarında aslına uygun olarak restore edilen otomobilin eksik parçaları ve krom aksamları Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edildi. İç döşemesi ise aslına uygun olarak yeniden üretildi.

- Atatürk'ün 3 otomobili de restore edildi

Anıtkabir bünyesinde bulunan ve Atatürk'ün kullandığı 3 makam otomobilinin restorasyon süreci 2012'de başladı. Anıtkabir Bakım Onarım ve Restorasyon Kurulunun aldığı kararla otomobiller Antika Otomobil Federasyonu atölyelerinde restore edildi.

İlk otomobilin yenilenme süreci 2015'te tamamlandı ve Anıtkabir'e teslim edildi. İkinci otomobilin restorasyon süreci ise 2018'de bitti. Son otomobilin Anıtkabir'e teslim edilmesiyle birlikte restorasyon süreci tamamlandı.