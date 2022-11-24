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Avcılar'da servis aracının altında kalan Eylül'ün ölümüne ilişkin okul müdürünün hapsi istendi

- Mahkeme, sanık avukatının talebi üzerine mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi

Avcılar'da servis aracının altında kalan Eylül'ün ölümüne ilişkin okul müdürünün hapsi istendi
24 Kasım 2022 Perşembe 12:52

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da servis aracının altında kalıp hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin okul müdürünün yargılandığı davada, sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatı katıldı.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay tarihi 7 Kasım 2019'da okul müdürü olan sanık Umur Buğa'nın, Mirzaoğlu'nun ölümünden tali derecede kusurlu olması nedeniyle dava açıldığını belirtti.

Tüm deliller değerlendirildiğinde sanığın okul bahçesine araç girişini önleyecek tedbirlerin alınmasında ve araç girişinin zorunlu olması halinde mahalde araç manevra alanlarının güvenliğinin sağlanması hususunda görevinin gereklerine uygun davranmadığı, Eylül Mirzaoğlu'nun ölümünden tali düzeyde kusurlu olduğunun anlaşıldığı ifade edilen mütalaada, sanık Buğa'nın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Mirzaoğlu ailesinin avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın avukatı da mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti.

Mahkeme, sanık avukatına süre vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Avcılar'da, 7 Kasım 2019'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin okul müdürü Umur Buğa hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

İddianamede, Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında okul alanındaki indirme-bindirme yerlerinin belirlenmediği, taşımacılar ile taşıma faaliyetinde çalışan personelin okul alanını kullanmalarına yönelik düzenlemeler yapılmadığı kaydediliyor.

MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında yapılması gerekenlerin vurgulandığı iddianamede, nöbetlerde uyulması gereken esaslarla ilgili okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanıp öğretmenlere yazılı olarak imza karşılığı tebliğ edilmediği anlatılıyor.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinin raporuna göre, "kazaya karışan servis aracının bahçeye giriş yapmasını önleyecek tedbirleri ya da sürücüsünün güvenli şekilde manevra yapmasını sağlayacak önlemleri aldırmayan idarenin olayda alt düzeyde tali kusurlu olduğu" vurgulanan iddianamede, sanık Umur Buğa'nın "taksirle ölüme sebep olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Aynı olaya ilişkin Küçükçekmece 18. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan servis şoförü Hüseyin Yıldırım, "taksirle öldürme" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Etiketler; #Eylül Mirzaoğlu #avcılar #okul müdürü Umur Buğa #taksirle ölüme neden olma
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