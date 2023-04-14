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Avcılar'da vücut geliştirme sporcusu evini ateşe verdi

Avcılar'da vücut geliştirme sporcusu evini ateşe verdi
14 Nisan 2023 Cuma 12:59

İSTANBUL (AA) - Avcılar'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen vücut geliştirme sporcusu, eşyalarını balkondan atarak evini ateşe verdi.

Merkez Mahallesi Şamlı Sokak'taki 4 katlı binanın 3. katını kiralayan O.E.G, annesiyle kalacağını söyledi. Bu evde bir süre annesiyle kalan O.E.G, daha sonra yalnız yaşamaya başladı. Son zamanlarda psikolojik sıkıntılar yaşadığı öğrenilen O.E.G, eşyalarının bir kısmını balkondan atmaya başladı.

Daha sonra kapıyı kilitleyen O.E.G, evi ateşe verdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerince kilitli kapı açılarak eve girildi. O.E.G, polis ekiplerince güçlükle ambulansa bindirildi. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen annesi, oğlunun sağlık ekiplerine güçlük çıkarmaması için sakinleştirmeye çalıştı.

Etiketler; #avcılar #Onur Ediz Genç #vücut geliştirme şampiyonu
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