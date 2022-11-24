Avrupa Konseyi'nden Ukrayna'daki cinsel şiddet mağdurlarına yardım çağrısı

ANKARA (AA) - Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Ukrayna'daki cinsel şiddet mağdurlarına yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Buric, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da savaşın başından bu yana, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet dahil savaş suçu iddialarına ilişkin artarak devam eden raporlar geldiğine işaret etti.

Silahlı çatışmalar sırasında tecavüz ve cinsel şiddetin tarih boyunca hep var olduğunu ve tarihin tekerrür ettiğini belirten Buric, Ukrayna'daki cinsel şiddet mağdurlarına yardım edilmesi çağrısı yaptı.

Buric, "Bu yılki Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü kasvetli bir notla kutluyoruz. Ancak birçok üye devletin yerinden edilmiş milyonlarca kişiye sunduğu muazzam yardım da bize umut veriyor. Şimdiye kadar 7 milyonu aşkın mültecinin yüzde 90'ı cinsel şiddet ve insan ticaretine karşı özellikle savunmasız olan kadınlar, kız çocukları ve çocuklardır. Halihazırda, bu tür suçlardan muzdarip olanlara sunulan yardımı iyileştirmek için çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız ve gelecekteki yardımlar için de hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Marija Pejcinovic Buric, cinsel istismar mağdurlarının aşağılanma, gebelik ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların yanı sıra psikolojik ve fiziksel travmaya kadar çeşitli tehlikeli durumla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak hastaneler ve doktorların bu durumlara karşı çözüm geliştirecek donanıma sahip olması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Buric, "toplumsal cinsiyete dayalı şiddet" mağduru mültecilerin kendilerini rahat hissedecekleri ve anlayabilecekleri bir dilde (tercihen ana dilleri) desteğe ve danışmanlığa erişmeleri gerektiğini vurguladı.

- Çatışma bölgelerinde cinsel şiddet vakalarının uzun süreli sonuçları olabilir

Buric, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin denetim organı GREVIO'nun raporunda da yer aldığı üzere "çatışma bölgelerinde cinsel şiddet vakalarının hemen etkisi olabileceği gibi uzun süreli sonuçlarının da olabileceğini" ifade etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) sahada mültecilerle çalışan sivil toplum örgütlerinden elde ettiği bilgilere göre kadınlar, kız çocukları ve çocukların insan ticareti riskleriyle karşı karşıya olduğu ifadelerine yer veren Buric, "İkinci mağduriyeti azaltmak ve kalıcı travmayı ele almak için özel danışmanlığa ihtiyaç duyulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Buric, kendisinin Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi'nin Ukrayna'dan en çok mültecinin gittiği ülkelere yaptığı ziyaretlere dair raporlarda, bu ülkelerde savunmasız durumdaki kişilerden özellikle de cinsel istismar mağduru kadın ve çocukların tespit edilmesi gereğinin vurgulandığına dikkati çekti.

