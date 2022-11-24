SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
SÜPER ENFEKSİYONA DİKKAT!
0
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
ÜŞÜMEK KİLO VERDİRİYOR
0
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
KEDİYİ ÇATIDAN BÖYLE ATTI
0
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
TWITTER'DA BÜYÜK DEPREM!
0

Avrupa Konseyi'nden Ukrayna'daki cinsel şiddet mağdurlarına yardım çağrısı

Avrupa Konseyi'nden Ukrayna'daki cinsel şiddet mağdurlarına yardım çağrısı
24 Kasım 2022 Perşembe 15:35

ANKARA (AA) - Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Ukrayna'daki cinsel şiddet mağdurlarına yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Buric, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da savaşın başından bu yana, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik cinsel şiddet dahil savaş suçu iddialarına ilişkin artarak devam eden raporlar geldiğine işaret etti.

Silahlı çatışmalar sırasında tecavüz ve cinsel şiddetin tarih boyunca hep var olduğunu ve tarihin tekerrür ettiğini belirten Buric, Ukrayna'daki cinsel şiddet mağdurlarına yardım edilmesi çağrısı yaptı.

Buric, "Bu yılki Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nü kasvetli bir notla kutluyoruz. Ancak birçok üye devletin yerinden edilmiş milyonlarca kişiye sunduğu muazzam yardım da bize umut veriyor. Şimdiye kadar 7 milyonu aşkın mültecinin yüzde 90'ı cinsel şiddet ve insan ticaretine karşı özellikle savunmasız olan kadınlar, kız çocukları ve çocuklardır. Halihazırda, bu tür suçlardan muzdarip olanlara sunulan yardımı iyileştirmek için çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız ve gelecekteki yardımlar için de hazırlıklı olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Marija Pejcinovic Buric, cinsel istismar mağdurlarının aşağılanma, gebelik ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların yanı sıra psikolojik ve fiziksel travmaya kadar çeşitli tehlikeli durumla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak hastaneler ve doktorların bu durumlara karşı çözüm geliştirecek donanıma sahip olması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, Buric, "toplumsal cinsiyete dayalı şiddet" mağduru mültecilerin kendilerini rahat hissedecekleri ve anlayabilecekleri bir dilde (tercihen ana dilleri) desteğe ve danışmanlığa erişmeleri gerektiğini vurguladı.

- Çatışma bölgelerinde cinsel şiddet vakalarının uzun süreli sonuçları olabilir

Buric, Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin denetim organı GREVIO'nun raporunda da yer aldığı üzere "çatışma bölgelerinde cinsel şiddet vakalarının hemen etkisi olabileceği gibi uzun süreli sonuçlarının da olabileceğini" ifade etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) sahada mültecilerle çalışan sivil toplum örgütlerinden elde ettiği bilgilere göre kadınlar, kız çocukları ve çocukların insan ticareti riskleriyle karşı karşıya olduğu ifadelerine yer veren Buric, "İkinci mağduriyeti azaltmak ve kalıcı travmayı ele almak için özel danışmanlığa ihtiyaç duyulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Buric, kendisinin Göç ve Mülteciler Özel Temsilcisi'nin Ukrayna'dan en çok mültecinin gittiği ülkelere yaptığı ziyaretlere dair raporlarda, bu ülkelerde savunmasız durumdaki kişilerden özellikle de cinsel istismar mağduru kadın ve çocukların tespit edilmesi gereğinin vurgulandığına dikkati çekti.

Etiketler; # Marija Pejcinovic Buric #Avrupa Konseyi #Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü #ukrayna
Önceki Haber
İstanbul’daki terör saldırısı zanlılarının Bulgaristan’daki duruşması ertelendi
Sonraki Haber
Mezun ettiği öğrencilerini 16 yıl sonra sırada görünce gözyaşlarını tutamadı
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
Borrell'e göre Akdeniz'in kuzey ve güneyindeki ekonomik uçurum daha da büyüdü
0
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
Narman Şehitler Barajı tamamlandığında 12 milyon metreküp su depolayacak
0
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
Bursa'da kaçak tesiste 31 bin litre akaryakıt ele geçirildi
0
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz, Gümüşhane'de kabri başında anıldı
0
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
Bursa'da otobüs şoförünü öldürmekle suçlanan sanık yeniden hakim karşısına çıktı
0
Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
Almanya'da yoksulluk son yıllarda ciddi oranda artış gösterdi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.