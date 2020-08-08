Avrupa Yakası Avcılar ve Beylikdüzü Günlük Kiralık Daireler

Ülkece hatta tüm dünyaca çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Çin’in Wuhan kentinden doğan, tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan koronavirüs ile bizim ülkemiz Türkiye’de çok büyük bir mücadele içerisinde.

Öyle ki ek olarak hastaneler bile inşa edildi bu dönemde. Koronavirüs Çin’in Wuhan kentinde en büyük ve en hızlı gelişimini göstermesiyle, bizim ülkemiz olan Türkiye’mizin koronavirüste ki Wuhan’ı maalesef İstanbul ilimiz olmuştur. Bu pandemi ortamında binlerce sağlık çalışanımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık personellerimiz, polislerimiz, kargocu ve kuryelerimiz, benzinlik görevlilerimiz, market ve fırın çalışanlarımız herkes evlerinde karantina altındayken, onlar ön safta her daim mücadele vermektedirler. Hastane personelleri, doktorlar ve hemşireler hayat kurtarma çabası içinde, kendi sağlıklarını ve hayatlarını düşünmeden canlarını dişlerine takarcasına çalışıyorlar.

Polislerimiz sokaktaki denetlemeler için dışarıdalar. Kuryelerimiz bizler dışarı Çıkmayalım diye ihtiyaçlarımızı bize getiriyorlar. Biz evimizde ailemizle bir arada iken, onların kendi canlarından daha önemli gördükleri bir faktör var; virüsü ailelerine taşımak ve bulaştırmak. Bu noktada devreye beylikdüzü günlük kiralık residence ve oteller girmektedir. Evlerine, annesine, babasına, çocuklarına, kardeşlerine ve aile büyüklerine virüsü taşımak ve bulaştırmak endişesiyle gitmek istemeyen sağlıkçılar, polisler, kuryeler günlük kiralık daireler ve otelleri tercih etmektedirler. Otelde konaklama ücretleri daha yüksek olması sebebiyle ve de ev konforunda konaklamak isteyen kişiler günlük kiralık daireleri tercih ederler.

Avcılar günlük kiralık residence hem fiyat açısından uygun olması, ulaşımın oldukça kolay olması, alışveriş noktalarına ulaşımın kolay olması bu dairelerde konaklamayı daha cazip hale getirmektedir. Bu daireler de arzuya göre günlük olarak temizlenir, çarşaflar yastıklar değişebilir oldukça hijyeniktir. İçerisinde bulundurduğu duş alma imkanı, tuvalet, Yatak, gardrop, oturma koltuğu, televizyon ve mutfak sayesinde birey kendisini tamamen evinde hissetmektedir. Dışarıdan yemek söylemenin bu pandemi ortamında ve günlerinde ne kadar hijyenik olduğu tartışılır. Bu yüzden günlük kiralık dairelerde bulunan mutfakta kişi rahatlıkla kendi yemeğini iç rahatlığıyla pişirebilir. Mutfakta tüm ekipmanlar mevcuttur. Şöyle bir sayacak olursak; buzdolabı, ocak, fırın, tencereler, tavalar, çaydanlık, su ısıtıcısı, bardaklar, kaşık, çatal ve bıçaklar ve daha fazlasını sayabiliriz. Günlük kiralık dairelerin sınıflarına göre, içerisinde çamaşır makinesi, saç kurutma makinesi, ütü, ütü masası ve hatta mini bir bulaşık makinesi bile bulundurabilir. Bu durum ve bu donanım da beylikdüzü günlük kiralık ev veya daireler cazibe konaklamak için daha cazibeli bir hale getirmektedir ve büyük oranda tercih edilmektedir.