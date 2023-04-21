Avusturya, Fransa, Hollanda ve İsviçre'de Ramazan Bayramı namazı kılındı

VİYANA/PARİS/SCHİEDAM/CENEVRE (AA) - Avusturya, Fransa, Hollanda ve İsviçre'de yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camileri doldurdu.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sabahın erken saatlerinde Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi'nde, Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert de vatandaşlarla birlikte bayram namazını kıldı.

Daha sonra verilen hutbede birlik ve beraberlik mesajının yanı sıra küslüklerin giderilmesi, anlayış ve hoşgörünün yaygınlaştırılması temennisinde bulunuldu.

AA muhabirine konuşan Büyükelçi Ceyhun, hayırlı bayramlar dileğinde bulunarak, salgın nedeniyle önceki yıllarda bayramların zor geçtiğini, bu zor günlerin geride bırakılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ceyhun, "Vatandaşlarıma dedim ki tadını çıkartın bayramın. Dedeler, babaanneler ellerini öptürsünler torunlarına, torunlar bayram harçlığı almanın tadına varsınlar. Büyük bir aile olarak bir araya gelelim ve gerçekten bu bayramın tadını çıkartalım." dedi.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk bir bayramın yaşandığını da ifade eden Ceyhun, bunun yanı sıra Avusturya’da yaşayan Türklerin ana vatanlarında yaşanan asrın felaketine kayıtsız kalmadıklarını, depremzedelere her türlü yardımın yapılması için seferber olduklarını, bayram sürecinde de bu yardımları sürdüreceklerinden emin olduğunu sözlerine ekledi.

Büyükelçi Ceyhun ve Başkonsolos Özmert camide vatandaşlarla bayramlaştı.

- Fransa

Fransa’nın başkenti Paris'te 1922-1926 yıllarında inşa edilen tarihi Ulu Cami'ye erken saatte akın eden Müslümanlar bayram namazını kılmak için saf tuttu.

Polis caminin etrafında güvenlik tedbirleri aldı.

Erkek cemaatin yanı sıra kalabalık kadın cemaatinin de iştirak ettiği bayram namazına çocuklu aileler de katıldı. Cemaatin kalabalık olmasıyla bayram namazı birkaç defa kılındı.

Bayram namazını arkadaşı ve kız kardeşiyle Paris Ulu Cami’de kılmaya gelen Senegal asıllı Niama Cissokho, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayının insanları birbirine yakınlaştırdığına değindi.

Cissokho, "Ramazan, dinimize yakınlaşmamızı ve daha iyi biri olmamızı sağlıyor." diyerek, Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Mali asıllı Kadiatou Coulibaly, mübarek bir ay olan ramazanın Allah’a yakınlaştırdığını ve imanı kuvvetlendirdiğini ifade etti.

Coulibaly, "Allah orucumuzu kabul etsin, bir dahaki seneye de orucumuzu tutmayı nasip etsin." dedi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve mutlu bir bayram dileriz." ifadesine yer verdi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Fransa, Twitter’da Türkçe, Fransızca ve Arapça yaptığı paylaşımda Müslümanların bayramını kutladı.

- Hollanda

Hollanda’nın Schiedam kentindeki yüzlerce Müslüman İslam Toplumu Milli Görüş Güney Hollanda Bölgesine (IGMG GH) bağlı Yıldız İslam Merkezinde bayram namazı kılmak için toplandı.

Müslümanlar namaz sonrası bayramlaştı.

Namazın ardından lokum, bisküvi ve içecek ikram edildi.

- İsviçre

İsviçre genelinde Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını eda etmek için camileri doldurdu.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Güven Begeç, Cenevre'de yaşayan çok sayıda Türk ve diğer ülke vatandaşları, Müslüman Cemaati Vakfı Camisi'nde namazı eda etti.

Namazın ardından halk bayramlaşırken, cami yönetimi tarafından ikramda bulunuldu.