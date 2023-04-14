Aydın'da, AK Parti milletvekili aday tanıtım toplantısı yapıldı

AYDIN (AA) - AK Parti Aydın milletvekili adayları düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Efeler İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan İl Başkanı Gökhan Ökten, çok önemli bir seçime gittiklerini söyledi.

Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın takip ettiği bir seçim olduğuna dikkati çeken Ökten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la siyaset yaptıkları için çok şanslı olduklarını, hiç durmadan ve yorulmadan çalışacaklarını ifade etti.

Partisinden 1. sıradan aday gösterilen AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da seçim günü partisinin ilk günkü heyecan ve coşkusunun sandığa yansıyacağını dile getirdi.

Sandıktan çıkan sonucun dünyaya da yansıyacağını vurgulayan Savaş, şunları belirtti:



"Birbirinden kıymetli aday arkadaşlarımızla 14 Mayıs'ta en az 5 milletvekili arkadaşımızla birlikte Ankara'da Aydın'ımızı temsil edeceğiz. 14 Mayıs, Aydın için de çok önemli bir tarihtir. Cumhur İttifakı, gönüllerde meydanlarda kurulan yeni kapı ruhunu temsil ediyor. O masanın etrafında bir araya gelenlerin ortak noktasının ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan nefreti üzerine kurulu. 'Türkiye'ye ne olursa olsun yeter ki Erdoğan gitsin.' diye hareket ediyorlar. O düşüncede olanları vatandaşlarımız sandığa gömecektir."



Toplantıda, AK Parti Aydın milletvekili adayları Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, Mustafa Abak, Umut Tuncer, Duygu Göğde, Murat Gün, Mehmet Arkun da birer konuşma yaptı.







