Aydında uyuşturucu ve ikiz plaka ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bir otomobilde 35 gram metamfetamin ve ikiz plaka ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Jandarma ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları uygulamada bir otomobili durdurdu.

Ekipler yaptığı aramada, 35 gram metamfetamin, ikiz plaka, 8 bin 845 lira ile 10 bin 165 İran riyali ele geçirdi, şüpheliler C.Y, O.C. ve S.N.Y'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.