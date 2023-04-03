Ayşe nine, 80 yıldır evindeki tezgahta kilim dokuyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan Ayşe Göçgün, 13 yaşından bu yana tam 80 yıldır dokuduğu el emeği göz nuru kilimlerle dokumacılık kültürü yaşatıyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 93 yaşındaki Ayşe Göçgün, 80 yıldır el emeği göz nuru kilimler dokuyor.

Yörüklerin yüzyıllar öncesinde Antalya ve çevresine yerleşerek bölgeye yaydığı dokumacılık kültürü yaşatılmaya çalışılıyor.

Kilim dokumacılığının son temsilcilerinden 93 yaşındaki Göçgün, bir yandan torunlarıyla ilgilenirken diğer yandan sanatını icra ediyor.

Ayşe nine, talebin azalmasına rağmen evindeki tahta tezgahta 80 yıldır gelişen teknolojiye inat el emeği, göz nuruyla kilimlerini ilmek ilmek dokuyor.

Göçgün, AA muhabirine, eşini kaybedince 9 çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kaldığını söyledi.

Yapabildiği en iyi işin kilim dokumak olduğunu belirten Göçgün, "Tezgahımı hiç kaldırmadım. Kumaş atıklarından yaptığım iplerle kilim dokuyarak, çocuklarımı kimseye muhtaç olmadan büyüttüm." dedi.

Göçgün, kilim dokumayı çok sevdiğini, tezgahıyla yaşlandığını ifade etti.