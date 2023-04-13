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Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
13 Nisan 2023 Perşembe 22:52

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen teknedeki 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve ahşap teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiğini tespit etti.

Yardım talebinin de gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, Sahil Güvenlik Gemisiyle lastik bottaki 16 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler; #ayvalık #balıkesir #düzensiz göçmen #KURTARILDI
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