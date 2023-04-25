Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'da madalya kazanan Türk haltercilere hediye

ANKARA (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva adına, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan Türk haltercilere hediyeleri Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov tarafından takdim edildi.

Büyükelçi Memmedov, Ermenistan'daki şampiyonada madalya kazanan Türk halterciler Cansu Bektaş, Nuray Güngör ve Gamze Altun'u Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde ağırladı.

Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva adına Bektaş, Güngör ve Altun'a hediyelerini verdi.

Hediye takdiminin ardından konuşan Memmedov, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Aliyeva'nın, Türk haltercileri Azerbaycan'a davetlerini ilettiklerini, Bektaş, Güngör ve Altun'un bu davet üzerine yakın bir gelecekte Azerbaycan'a gideceklerini söyledi.

Erivan'daki şampiyonada madalya kazanan Türk sporcuların Azerbaycan'ın da kahramanları olduğunu belirten Memmedov, "Azerbaycan halkı öz kahramanları gözleriyle görmek istiyor. Azerbaycan'daki herkes sizi özlüyor." dedi.

Büyükelçi Memmedov, Erivan'daki şampiyonada Azerbaycan bayrağına yapılan saldırıdan sonra Türk sporcularının galibiyetlerini ve aldıkları madalyaları Azerbaycan'a armağan etmelerinin Azerbaycan-Türkiye dostluğuna güç kattığını dile getirdi.

Türk haltercilere başarılar dileyen Memmedov, Türk bayrağını tüm şampiyonlarda göndere çekmeleri temennisinde bulundu.

Milli halterci Bektaş da hediyeler için Cumhurbaşkanı Aliyev ve Aliyeva'ya teşekkür etti.

Erivan'daki başarılarından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den hediye almanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Bektaş, "Orada (Erivan'da) İstiklal Marşı'nı okutmak benim için ayrı gurur verici. Zaten hayalim buydu." ifadelerini kullandı.

Bektaş, şampiyonada kazandığı madalyayı Azerbaycan'a armağan etme fikrini kendisine Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'nün verdiğini dile getirerek, "Bu fikri bana başkanımız verdi. Söyleyince çok hoşuma gitti. Aklımda böyle bir şey yoktu. Ben de hemen kabul ettim." şeklinde konuştu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü, Erivan'da Azerbaycan bayrağının yakılması ve Azerbaycan Milli Takımı'nın şampiyonadan çekilmesinin ardından Bektaş'ın kazandığı madalyayı Azerbaycan'a hediye etmesi nedeniyle milli sporcuya teşekkür ederek, "Onların (Azerbaycan) olmadığı yerde biz varız, bizim olmadığımız yerde de Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. Biz her zaman her yerde biriz, diriyiz, iriyiz ve güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Hediye takdiminde, Büyükelçi Memmedov, Erivan'daki şampiyonada madalya kazanan milli halterciler Bektaş, Güngör ve Altun'un yanı sıra Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu As Başkanı Yasin Aslan, Milli Takım Antrenörü Gökhan Kuşçuoğlu da hazır bulundu.







