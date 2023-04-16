TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
TİP Genel Başkanı Baş: TİP’e verilecek oy hesaplaşma oyudur
0
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
İçişleri Bakanı Soylu: Sandık, demokrasinin namusudur
0
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
Akşener: Pazarlıkla başbakan olmak istemiyorum
0
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP ve HDP zihniyetinin insafına bırakmayacağız
0

Azerbaycan heyeti Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi

- Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov:- "Enkazların kaldırılması, yeni binaların dikilmesinde Azerbaycan olarak, kardeş olarak yanınızda olacağız"

Azerbaycan heyeti Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi
16 Nisan 2023 Pazar 19:30

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, enkazların kaldırılmasında, yeni binaların yapılmasında ülkesinin kardeş olarak Türkiye'nin yanında bulunacağını söyledi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un eşlik ettiği, Büyükelçi Mammadov ve beraberindeki Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Adil Aliyev, milletvekili Ziyafet Asgarov, Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Afgan Valiyev, Konut İnşaatı Devlet Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sadig Sadigov, Azerbaycan devlet sanatçısı Azerin ve Cavit Abidov ile Karabağ savaşı gazisi Ehliyet Mehdiyev'in yer aldığı heyet, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'ndeki depremzedelerle bir araya geldi.

Büyükelçi Mammadov, bu depremde Türk milletinin yalnız olmadığını belirterek, "Azerbaycan her zaman yanınızda. Enkazların kaldırılması, yeni binaların dikilmesinde Azerbaycan olarak, kardeş olarak yanınızda olacağız." dedi.

Yeni evlerin yapılmasına katkıda bulunacaklarını vurgulayan Mammadov, "İnşallah gelecek yıl bayramı kendi evlerinizde yapacaksınız. Yalnız değilsiniz, sizleyiz." diye konuştu.

- "Kötü günlerde birbirimizin yanında olmamız, birbirimizi desteklememiz lazım"

Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Aliyev ise iyi ve kötü günlerde iki ülkenin hep birlikte olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan halkının yanında olduğunu yineleyen Aliyev, "Azerbaycan halkının bir sıkıntısı olursa Türkiye devleti, Türkiye halkı, Azerbaycan'ın yardımına koşmuştur. Aynı zamanda da Azerbaycan vatandaşları, bir kardeşi gibi her zaman onun yanında olmuştur. Tüm savaşlarda Azerbaycan halkı, Türkiye'nin yanında olur, Türk halkı da Azerbaycan'ın yanında olur." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ve Türkiye'nin iki devlet, tek millet olduğunun altını çizen Aliyev, şöyle devam etti:

"Kötü günlerde birbirimizin yanında olmamız, birbirimizi desteklememiz lazım. Bugün genç nesillerimiz, bundan sonra gelen insanlarımız için bugüne kadar olan kardeşliğimizi göstermeliyiz. Bilirsiniz, Azerbaycan toprakları 30 seneye yakın işgal altındaydı. Azerbaycan'ın haklı davasında ilk olarak Türk devleti yardımcı oldu. Türk devletinin ulusal arenalarda Azerbaycan devletini desteklemesi, Azerbaycan halkının hafızasında ebedi yer edindi."

Aliyev, Azerbaycan'ın, Türkiye'yi her daim desteklediğine ve yardım ettiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı'mız İlham Aliyev, Türkiye'de baş veren bu hadiselerde, Antalya'da olan yangınlarda devletimizin grupları yardıma koştu. Bugünlerde bu depremde Cumhurbaşkanı'mız talimatıyla herkes Türkiye'ye yardıma geldi. Bugünlerde destek vermek için Türkiye'ye gelmek isteyen binlerce, milyonlarca insanlarımız var. Bugün buraya gelmek bize nasip oldu."

Devlet sanatçısı Azerin ise Türk halkıyla hep beraber olduklarını ifade etti.

Etiketler; #Azerbaycan heyeti #Büyükelçi Mammadov #kahramanmaraş #ziyaret
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Seferihisar'da CHP rüzgarı esti
Sonraki Haber
Modern Pentatlon Dünya Kupası'nda Türkiye, altın madalya kazandı
Mersin'de taraftarlar, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finali'ni dev ekrandan izledi
Mersin'de taraftarlar, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Finali'ni dev ekrandan izledi
0
TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri ramazanda da sürüyor
TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri ramazanda da sürüyor
0
Afyonkarahisar'da beton direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
Afyonkarahisar'da beton direğe çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
0
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftarda konuştu:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da iftarda konuştu:
0
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ardahan'da vatandaşlarla iftar yaptı:
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ardahan'da vatandaşlarla iftar yaptı:
0
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ulaşım esnafıyla İstanbul'daki iftarda buluştu:
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ulaşım esnafıyla İstanbul'daki iftarda buluştu:
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.