Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları toplantısı Semerkant’ta düzenlendi

SEMERKANT (AA) - Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Dışişleri Bakanları toplantısı Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde gerçekleştirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov’un ev sahipliğinde Semerkant’taki Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halaf Halafov, Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev ile BDT İcra Komitesi Başkanı Sergey Lebedev katıldı.

Basına kapalı olarak düzenlenen toplantının açılışında konuşan Saidov, katılımcılara Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın (Şevket Mirziyoyev) selamlarını ileterek, toplantının başarılı geçmesini diledi.

Örgütün önünde büyük görevlerin bulunduğunu ve bu toplantıda bununla ilgili konuların ele alınacağını kaydeden Saidov, örgütün belirlenen hedeflerine ulaşması için çabaların birleştirilmesinin önemini vurguladı.

Saidov, "Bu toplantı, BDT içinde 2023 yılında yapılması planlanan ve çok yoğun geçeceği öngörülen önemli etkinliklerin ilki sayılıyor. Önümüzde büyük görevler var, güçlerimizi daha da birleştirerek hedeflerimize ulaşabileceğiz." dedi.

- BDT'nin kültür, spor ve gençlik başkentleri belirlendi

Toplantıda uluslararası ve bölgesel gündemin güncel konularına ilişkin görüş alışverişinde bulunan bakanlar, BDT ülkelerindeki engelli çocuklar arasında spor oyunlarının düzenlenmesi, BDT'nin spor, kültür ve gençlik başkentlerinin belirlenmesi ve BDT ülkeleri dışişleri bakanlıkları arasında 2022 yılı eylem programı ile çok düzeyli istişareler planının uygulanması meselelerini ele aldı.

Bir sonraki BDT Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 12 Ekim 2023’te Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te yapılmasını kararlaştıran bakanlar, Belarus’un başkenti Minsk'in 2023 yılının BDT'nin spor başkenti olarak ilan edilmesi, 2024 yılında bu statünün Ermenistan’ın Gümrü şehrine verilmesini karara bağladı.

Bakanlar, BDT ülkelerindeki engelli çocuklar arasında her 4 yılda bir spor oyunlarının düzenlenmesine karar verirken, ayrıca 2024 yılının Özbekistan’ın başkenti Taşkent’in BDT’nin gençlik başkenti, tarihi Semerkant’ın ise kültür başkenti ilan edilmesi konusunda mutabık kaldı.

BDT Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda imzalanan söz konusu belgeler, 8 Haziran'da Rusya’nın Soçi şehrinde yapılacak BDT Hükümet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.