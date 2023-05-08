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Bahçelievler'de 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

Bahçelievler'de 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada
08 Mayıs 2023 Pazartesi 14:47
BAHÇELİEVLER'de kaldırımda oturan 2 gencin yanına koşarak gelen 2 kişi mermi yağdırdı. Defalarca ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar 2 genci yaraladı. Mermilerin işyeri ve otomobile de isabet ettiği olayda yaralılardan birinin durumu ağır. 
Olay dün gece saat 23.45 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Kaldırımda oturan iki gencin yanına koşarak gelen 2 kişi defalarca ateş etti. Mermilerin isabet ettiği 2 genç yaralanıp yere düştü, saldırganlar da geldikleri istikamete doğru koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibiyle sağlık ekipleri sevk edildi. 

İLK MÜDAHALE VATANDAŞLARDAN
İlk olarak çevredeki vatandaşların müdahale ettiği yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırı anını gören bir görgü tanığı, "Bağırarak yukarıdan geldiler daha sonra 2 kişiyi burada vurdular, yukarı doğru kaçtılar. Polis ekipleri geldi, biz biraz müdahale ettik. Yaralılardan biri çok ağırdı, 4 kurşun yemiş. Diğer arkadaş bacağından yaralanmış. Saldırganlar 2 kişiydi yaya olarak kaçtılar" diye konuştu.

SALDIRGANLARDAN BİRİ YAKALANDI
Saldırganların silahlarından çıkan mermilerden bazıları bir işyerine ve park halindeki otomobile isabet etti. Saldırı anı cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırganların yakalanmasına yönelik çalışma yapan polis ekipleri bir kişiyi yakaladı. Diğer saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 
(FOTOĞRAF)

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