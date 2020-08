Bahçeşehir'den online takviye 

Bahçeşehir Koleji, yüz yüze eğitimde olduğu gibi 9 ders saati üzerinden yapılan planlamasını, online eğitimde de tüm kademelerde aynı şekilde uygulayarak 17 Ağustos Pazartesi günü uzaktan takviye-telafi eğitimine başlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyesiyle alınan kararları açıkladı. Buna göre, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı, 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başlayacak. Yüz yüze eğitime ise MEB tarafından açıklanacak planlamayla kademeli olarak 21 Eylül’de dönülecek. MEB tarafından özel okulların 17 Ağustos itibarıyla takviye- telafi eğitimine online olarak devam edebileceği de açıklandı. Bahçeşehir Koleji, yüz yüze eğitimde olduğu gibi 9 ders saati üzerinden yapılan planlamasını, online eğitimde de tüm kademelerde aynı şekilde uygulayarak 17 Ağustos Pazartesi günü uzaktan takviye-telafi eğitimine başlayacak.

A’dan Z’ye hazırız

Mart ayından itibaren başlayan uzaktan eğitim sürecinde Bahçeşehir Koleji olarak başarılı bir sınav verdiklerini söyleyen Dağ, İstanbul ve Ankara’daki teknoparklarda tam zamanlı olarak çalışan mühendis ve yazılımcılarının bu dönemde de hiçbir aksaklık yaşanmaması için çalıştığını vurguladı. Özlem Dağ, uzaktan eğitim sürecinde Bahçeşehir Kolejinde attıkları adımları şu sözlerle özetledi: “Uzaktan eğitim dönemini iki yıldan bu yana okullarımızda kullandığımız yapay zekâ tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformumuz Metodbox ile başarıyla tamamladık. Senkron ve asenkron eğitimlerimizi entegre bir şekilde yürütmemiz için yine ekibimiz tarafından tasarlanan eğitim entegrasyonlu ilk yerli görüntülü görüşme platformumuz SeeMeet de yeni dönem itibarıyla kademeli olarak öğrencilerimizin kullanımına sunuluyor. Uzaktan eğitim sürecini en başarılı şekilde yürütmek için tüm donanımımızla hazırız. Yaz döneminde de Metodbox ve SeeMeet platformları için çalışmalarımız hızla devam etti. Metodbox platformu için yabancı dil ve uygulamalı dersler dahil tüm akademik alanlarda içerik güncellemelerimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz.”

21 Eylül’de kampüse

MEB açıklamaları doğrultusunda 21 Eylül’de kampüslere kademeli olarak dönüleceğini söyleyen Özlem Dağ, kampüslerde uyulması gereken tüm kuralların ve olası senaryolara göre takip edilecek tüm talimatların oluşturdukları Bahçeşehir Koleji Bilim ve Danışma Kurulu ile birlikte alındığını söyledi. “Pandemi döneminde, eğitimin ne kadar hayati bir sorumluluk olduğunu bir kez daha anladık.” diyen Dağ, sözlerine şöyle devam etti: “Dünyada her şey bir süre kesintiye uğrayabilir ancak sağlık ve eğitim her zaman devam etmelidir. Durum ne olursa olsun, hangi zorluklar çıkarsa çıksın bu iki camia insanlık için vazgeçilmezdir. Biz de bu sorumlulukla her senaryo için hazır olmak üzere çalışmalarımıza mart ayından bu yana devam ediyoruz. Eğitim, sürekli yaşayan bir organizmadır. Üstelik olağanüstü durumlarda bu değişimler konusunda daha hızlı aksiyon almalısınız. Bu nedenle yüz yüze eğitim başta olmak üzere eğitimin tüm platformları için Bahçeşehir Üniversitesi’nin çok değerli akademisyenleri bizlere kılavuzluk etti. Bahçeşehir Koleji yöneticileri olarak bizler de K12 eğitimine dair her alanda, özellikle pedagojik yaklaşımlar konusunda katkıda bulunduk. Bu tecrübe ve iş birliği ile tüm kampüslerimizde alınan sağlık ve hijyen kurallarını en ince ayrıntısına kadar belirledik, güncelledik. MEB’in son kararı doğrultusunda 21 Eylül itibarıyla kampüslerimizde yüz yüze eğitim için tüm hazırlıklarımız da tamam.”